新台幣季線有望轉強！市場關注季底外資動向 月線仍偏弱

第3季即將結束，新台幣匯率將於30日收月、季線。9月以來美元兌新台幣匯率一度升抵31.505元，隨外資在台股進出變化，近期匯價再度向31.8元靠攏。市場關注季底作帳及外資資金動向，預估新台幣9月有機會收在31.8元附近，月線可能再度收黑，但若季底匯價維持目前水準，第3季季線則有機會由黑翻紅，呈現「月線偏弱、季線轉強」格局。

今年以來美元指數重新走強，統計至26日，累計升幅約2.7%。在美元回升背景下，亞洲主要貨幣表現明顯分化。其中，韓元、人民幣今年以來分別升值5.87%及4.13%，相較之下，新台幣及日圓則分別貶值1.08%及1.04%，新台幣走勢受美元強弱及外資資金進出牽動。

回顧今年前兩季，新台幣匯市震盪明顯。第1季最後一個交易日，外資持續匯出，加上美元走強，中央銀行積極進場調節匯市，1美元兌新台幣匯率3月31日終場以31.98元作收，單日升值1.6分，驚險守住「32元」重要心理關卡。不過，3月月線及第1季季線同步收黑，第1季新台幣累計貶值5.42角，貶幅1.7%。

進入第2季，新台幣匯率6月仍受資金流動及美元走勢影響，單月累計貶4.53角、貶幅1.42%，月線再度收黑；不過，第2季整體仍累計升值1.43角、升幅0.45%，季線由黑翻紅。新台幣今年上半年貶3.99角、貶幅1.25%，反映美元強勢仍是影響新台幣走勢的重要因素。

第3季則受外資將股利匯出效應牽動。7、8月進入台股除權息及股利發放高峰，外資領息後匯出，推升新台幣貶值壓力，匯價由6月底31.837元一路走弱，7月底一度貶至32.454元。進入8月後，外資賣超及匯出壓力逐步減輕，新台幣重新升破32元整數關卡。