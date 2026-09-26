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上半年銀行員工賺錢能力大揭密！前三名曝光 前八月獲利規模比一比

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行公布第2季本國銀行營運績效季報，上半年國銀稅前盈餘達3,583.1億元，創歷史同期新高，平均每一銀行員平均貢獻度同步至349.5萬元，逼近350萬元大關，連兩季創下史上最高，且較去年同期的290.1萬元大增20.5％。

以在台上市櫃的銀行（含金控旗下），今年上半年員平均貢獻度前三名依次為京城銀、上海銀、北富銀。

但若以今年前八月的稅後純益來看，入列員工貢獻度前十名的上市櫃公司（含金控下銀行），今年前八月獲利規模排名前三大依次為：中信銀425.96億元，國泰世華銀350億元，北富銀336.9億元；上述3家銀行前八月獲利均創歷史新高，至於年增率依次為中信銀15%，國泰世華銀12%，北富銀31%。

以商業銀行排名，聚焦企金業務的花旗銀行2,254.3萬元仍為最高，除是連兩季突破2,000萬元、且為連十季居冠；被永豐銀合併的京城銀行以843.1萬元衝上第二名，值昔得留意永豐與京城銀預計第4季前完成整併，屆時貢獻度排名將出現大洗牌。

滙豐銀行842萬元仍排第三、上海商銀801.6萬元降至第四，後續包括台北富邦銀行626.8萬元排第五、兆豐銀行559.6萬元排第六，國泰世華銀行535萬元排第七，中國信託銀行473.5萬元排第八、臺灣銀行469.7萬元及第一銀行437.1萬元。

銀行 規模 中信銀

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