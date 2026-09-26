土建融年增創10年新低 央行評適度修正有助房市長期穩健

銀行建築貸款餘額持續下滑，中央銀行最新統計顯示，今年8月底全體銀行建築貸款餘額降至3兆4,161億元，已連續6個月下滑，創2024年9月以來新低；年增率更降至-0.59%，創2016年11月以來低點。有關建商對融資降溫可能衝擊相關產業的憂慮，央行認為，過去不動產業者因看好市場前景積極擴張，近年適度縮減規模屬市場調整，有助房市與相關產業長期穩健發展。

央行分析，建築貸款降溫並不代表營造及不動產相關產業全面轉弱。營造工程業受惠大量推案仍在興建，加上AI商機帶動工商建築需求，以及重大公共工程持續推展，今年6月底營造工程業家數達17.85萬家、創歷史新高，今年上半年月平均銷售金額也創新高，顯示受到房市交易降溫影響相對有限。

不動產開發業則呈現「減量經營、銷售創高」的情況。2018年以來房市景氣熱絡，業者家數持續增加，至2024年底達1.92萬家高點，今年6月底微降至1.90萬家，央行認為屬市場正常調節；另一方面，受近年房屋交屋潮帶動，今年上半年不動產開發業月平均銷售金額仍創新高，並未出現業務全面萎縮情況。

建材業表現則呈現明顯分歧。九大建材公會聯盟中，室內裝修、預拌混凝土等業者家數截至今年6月底仍創新高，主要受居家修繕需求增加及大量工程興建帶動。不過，石礦、木材、磚瓦、防火門、陶瓷、廚具及電器等產業家數已較高點減少，其中電器業減幅最大，央行指出，主要受到中國大陸產品低價競爭影響；至於廚具、磚瓦等產業，早在2020年信用管制實施前就已呈現縮減趨勢。

對於市場關注部分不動產相關業者倒閉、停產是否與信用管制有關，央行表示，業者經營變化原因很多，可能涉及市場競爭、經營策略、接班、產品創新及產線效率等因素，目前尚無法直接歸因於央行信用管制措施。

房仲及代銷業同樣進入調整期。央行指出，2018年以來不動產經紀業備查家數及受僱人員快速擴張，2025年下半年達高峰後逐步縮減，截至今年7月底，備查家數及受僱人員較高點分別減少235家及約1,053人，但整體規模仍明顯高於2020年底水準。