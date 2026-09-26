8月房貸集中度續降創逾20年新低 央行盯新青安、股市熱房價上漲預期

銀行不動產放款集中度持續下降，中央銀行最新統計顯示，今年8月底全體銀行不動產貸款集中度降至34.18%，較7月底續降，不僅較2024年6月底近期高點37.61%大減3.43個百分點，更創下逾20年新低。央行表示，雖然房貸集中度持續下滑，但新青安3.0政策自8月起上路，加上台股交投熱絡可能帶動房價上漲預期，後續房市發展仍須密切觀察。

央行指出，今年3月調升第2戶購屋貸款成數上限後，搭配農曆民俗月前交屋潮，以及無自用住宅者購屋貸款持續增加，8月底購置住宅貸款餘額年增率由7月底4.52%微升至4.58%。不過，建築貸款仍呈下降走勢，餘額年減幅更由0.19%擴大至0.59%，創2016年11月以來新低，顯示建商推案及建築融資動能仍受到抑制。

從購屋族結構觀察，無自用住宅民眾購屋貸款占比持續上升，本國銀行辦理無自用住宅者購屋貸款占全部購屋貸款比率，已由今年3月底64.35%，升至7月底65.09%，顯示目前房貸需求主要仍集中於首購族群。

此外，政府近年加速推動都市更新及危老重建，也帶動相關融資增加。央行資料顯示，本國銀行都更危老重建貸款餘額由今年3月底8,577億元升至7月底8,659億元，占全體銀行建築貸款餘額比率也由24.70%升至25.25%。由於這類貸款不計入《銀行法》第72條之2限額，成為銀行建築融資的重要組成。

不過，央行也提醒，房貸集中度下降並不代表房市風險完全消退。房價所得比反映購屋負擔仍重。台灣房價所得比在2024年第3季曾升至10.8倍高點，隨房市交易降溫，今年第1季回落至9.5倍，但與主要經濟體相比仍處相對高位。

因此，央行目前關注焦點已從「銀行房貸集中度過高」進一步延伸至新青安3.0上路後的房貸需求，以及股市熱絡是否推升房價預期。在銀行不動產放款集中度持續降至逾20年低點之際，央行對房價後續走勢仍保持高度警戒。