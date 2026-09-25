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美國重啟升息 合庫銀行推美元定存優利專案年利率衝4.05%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

美國聯準會於9月17日宣布升息1碼，美元資產配置價值持續受到市場關注。合作金庫銀行推出「2026合優利5」美元定期存款優利專案，提供三個月及六個月兩種天期選擇與具市場競爭力之優惠利率，協助客戶靈活規劃資金配置，把握美元高利率優勢，兼顧收益表現與資金運用彈性。

本專案活動期間自9月23日起至11月5日止，凡屬新資金，不論為新台幣結購或自他行匯入，達美元3,000元起存門檻，即可申辦美元優利定存。其中六個月期最高年利率4.05%，讓客戶輕鬆掌握美元高利率環境下的理財契機。

合庫表示，在升息延續及美元收益率維持相對高檔的環境下，客戶可透過美元優利定存專案，提前規劃資金配置，鎖定目前高利率環境下之收益機會，提升閒置資金運用效益。本次推出美元優利定存專案，提供三個月及六個月兩種彈性承作天期，客戶可依自身資金需求選擇適合方案，在兼顧流動性與收益性的同時，提升整體資產配置效益。

合庫說明，本專案採限額辦理，額滿即提前截止。對美元資產配置或外幣理財有需求客戶，透過合庫行動網銀APP、個人網銀、企業網銀、EOI或親臨各營業單位辦理。欲瞭解更多活動內容及優惠資訊，洽合作金庫銀行各營業單位，或至合庫官網「外幣優惠專區」查詢。

升息 合庫 美國

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