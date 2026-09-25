中秋連假吃喝放縱恐埋三高風險 南山人壽籲善用醫療險「補充包」

中秋連續假期家人親友團聚，享受美食、徹夜狂歡，許多人吃了不少月餅、高油高鹽的燒烤配啤酒，節後不只體重增加，代謝風險更可能提高，若平時飲食種口味、熬夜又不愛運動，恐引發三高上身。南山人壽建議國人，除了要落實健康生活，預防代謝症候群外，更要強化醫療保障，善用「組合包」或「補充包」的投保模式，增加或延長醫療險保額及保障期間。

衛福部曾針對傳統月餅進行營養成分分析，發現市面所銷售1顆約185公克雙蛋黃廣式月餅，熱量竟高達800大卡，相當於近3碗飯的熱量，需快走2.4個小時才能消耗掉；含糖量相當於19顆方糖，飽和脂肪則超過成人每餐建議量的1.25倍，顯示月餅含高油、高糖、高熱量，吃過多容易造成代謝負擔，長假後可能需儘速找回健康生活的步調。

除了健康生活是預防無聲殺手的第一道防線，南山人壽表示，強化醫療保障則是第二道防線，建議依照人生階段與自身醫療需求，補足醫療保障缺口，尤其是實支實付醫療保障，當發生心肌梗塞的心導管手術，或安裝心臟支架等自費費用時，實支實付醫療險可適度支應。

為協助保戶補足醫療保障缺口，充實高齡醫療基金，南山人壽推出重磅保單「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」，0到70歲皆有機會投保，保障至保險年齡達100歲的保單年度末。採醫療雙帳戶，74歲（不含）前與74歲（含）後是兩個獨立額度的醫療帳戶，分別給付最高可達750萬元（以計劃30為例）；74歲（不含）前為「定額給付」，74歲（含）以後提供「實支實付」保障，與「日額給付」兩者擇一給付，可補足高齡醫療保障缺口。

WEHS在74歲（不含）之前是採取「定額給付」，若仍想強化年輕時醫療保障者，可考慮用「組合包」的投保模式，搭配一年期附約，增強保障，如「南山人壽實踐幸福住院醫療健康保險附約（1HS）」，0歲至65歲皆有機會投保，最高續保至75歲，申請保險金時可擇優選擇實支實付型或日額給付型給付，南山人壽強調，堅持健康生活與事先準備好充足的醫療保障，就不擔心無聲殺手盯上自己。