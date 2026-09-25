摩根大通推出首例「台灣上市櫃股票質押擔保境外投資活動」方案

摩根大通9月24日宣布正式推出「台灣上市櫃股票擔保品質押」方案，成為全球首個可將台灣上市櫃股票作為質押擔保品的三方平台。

該方案配合台灣2026年3月開放的境外外國機構投資人（外資）擔保品質押制度，使市場參與者可將其台灣上市櫃股票設定質權，而不影響台灣境內市場資產部位。

該方案亦拓展擔保品來源，讓台灣上市櫃股票得以支援境外有價證券借貸與衍生性商品交易，並協助外資提升資產流動性與平衡全球擔保品投資組合。

摩根大通亞太區三方擔保品管理業務主管 Robert Evans 表示：「客戶希望在跨國資產調撥擁有更高靈活性。此質押方案串聯台灣在地市場制度與摩根大通全球三方平台，協助客戶更有效率地運用台灣上市櫃持股以滿足跨市場需求，亦是推動台灣上市櫃股票納入全球擔保品生態系統的重要一步。」

臺灣證券交易所副總經理杜惠娟表示：「這標誌著台灣資本市場持續發展的重要里程碑。

新開放的外資擔保品制度，使台灣市場進一步接軌國際擔保品管理實務，並提升與全球機構投資人的連結。我們樂見業界攜手促成此次交易，並期待台灣資本市場持續深化。」