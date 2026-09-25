聽新聞
0:00 / 0:00
央行存單操作變陣！364天期再月減百億 91、182天期第4季各標售6次
市場資金緊俏，中央銀行連2季調降364天期定存單規模；在存單操作上，央行除了第4季將每月標售金額自新台幣1200億元降至1100億元外，在91天期和182天期的存單標售次數則調整為各標售6次合計12次，較第3季增加3次。
央行因應銀行體系資金情勢及銀行資產配置需求，115年10月起，364天期存單每月標售金額自1200億元降至1100億元；2年期維持250億元不變。
但在91天期和182天期的存單標售次數則由第3季的9次，增加為12次。金融業者認為，央行透過不同天期存單調節銀行體系資金水位，市場可藉此觀察央行第4季資金調控布局。
91天期定期存單10月發行日為2日及16日；182天期則為7日及21日。11月91天期定期存單發行日期為6日及13日，182天期則為4日及18日；12月91天期發行日為4日及18日，182天期則為2日及16日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。