台新金「開第一槍」 一般房貸首購利率衝上3%

受到市場資金緊俏影響，銀行房貸利率持續上升，有公股銀行的一般首購利率開價已達百分之二點七，民營銀行利率更高，市占前幾大的民營銀行首購房貸中，北富銀利率百分之二點七五起，台新銀則是百分之三起跳，是主要銀行中第一家一般房貸利率開價站上百分之三水準。

公股銀行主管指出，目前資金嚴峻，房貸利率「回不去了」，以現在的資金成本而言，加上稅費，房貸利率承作百分之二點二以下即不符成本。

房貸市占較大的民營銀行中，北富銀的首購產品利率開價百分之二點七五起。台新銀的首購產品更達百分之三起，且上月利率為百分之二點八五起，本月調升○點一五個百分點；貸款利率組成為定儲利率指數加碼利率計息，在央行未升息之下，台新定儲利率目前為百分之一點七四不變，加碼利率由百分之一點一一調升至百分之一點二六，因此首購房貸利率開價百分之三起跳。

此外，中信銀一般購屋房貸利率開價百分之二點六八起，國泰世華一般購屋貸款百分之二點七二起，玉山銀行百分之二點六五起，永豐銀行首購利率百分之二點七起。

公股行庫方面，市占第四大的合庫開出一般首購優惠利率，依貸款對象或擔保品座落地區差別訂價百分之二點六九八起，去年以來由約百分之二點五起升至百分之二點六○三，再升至百分之二點六九八。一銀的購屋貸款利率百分之二點七起。

銀行圈指出，公股行庫配合政策承作補貼新青安貸款，八月上路的青安三點○即便六年補貼期滿後利率回到百分之二點二七五，仍是市場僅次於公教貸款的優惠利率，且鎖住卅至四十年低利，而公股銀補貼扛滿六年才退場更是苦不堪言。反而，在如今市場行情高漲之下，民營行庫趁此時機布建利率高檔的房貸長期資產，鎖定長期收益。

由於市場資金緊俏，各大行庫為應付流動性覆蓋比率（ＬＣＲ）壓力大，過去一年未見的房貸排隊撥款潮恐將再起，並由民營銀行蔓延至房貸主力公股行庫，有行庫已規畫下月起控管房貸，或先以減緩收件速度因應。

銀行圈指出，過往七月常有資金緊現象，但過後便會緩解，今年原寄望八月現金股利發放旺季過後可減緩，結果九月更緊張，其中尤以法定比率ＬＣＲ壓力最大，部分民營銀行先有排撥及管控，如今公股行庫也撐不住，由於八大行庫是房貸主力，市占率逾百分之五十，加上承作青安需求大，當公股行庫開始排撥，影響將更大。