時空背景不同 台經院：美恐續升息、台未必要跟

美國可能正式進入新一輪升息循環。台經院景氣預測中心主任孫明德昨天表示，回顧美國過去四十年升息經驗，一旦啟動升息，至少都會有四次，若依目前節奏推估，今年可能還會再升息一次、明年約有兩次，「接下來大概只會更多，不會更少」；不過，台灣的經濟與物價條件不同，即使美國持續升息，台灣央行也未必要跟進。

台經院院長張建一則說，後續政策關鍵仍在美國消費者物價指數（ＣＰＩ），目前美國ＣＰＩ雖未持續上升，但仍維持高檔，加上柴油、汽油價格偏高，物流成本最終可能反映至零售價格。他指出，美國經濟基本面仍具韌性，消費及ＡＩ投資維持強勁，失業率也未明顯惡化；若通膨持續居高不下，聯準會仍可能出手。他研判今年剩餘兩次會議中，「至少應該會有一次升息」，聯準會除了回應市場利率壓力，也須維持政策公信力。

至於台灣是否跟進升息，孫明德認為，台灣物價漲勢不像美國猛烈，加上油電價格具有平穩機制，央行政策空間相對充裕；另一方面，若台美利差擴大、部分資金外流，也可適度減輕新台幣升值壓力，對傳統產業及中小企業來說未必是壞事。

孫明德指出，台灣目前資金環境也面臨兩難，資金太寬鬆，可能進一步集中ＡＩ產業；若快速緊縮，中小企業反而首當其衝。因此台灣央行考量與美國不盡相同，仍會依國內物價、出口及景氣狀況綜合評估，「我們會走自己的路」。

至於台灣經濟景氣狀況，張建一指出，近兩年ＡＩ相關產業獲利佳，企業獎金增加，加上股市上漲帶來財富效果，有助支撐消費，今年又有普發現金一萬元挹注，預期下半年內需動能仍可延續。雖然明年面臨較高基期，ＡＩ出口增速可能放緩，但ＡＩ需求並不至於倒退，明年經濟成長表現仍可維持一定水準。

孫明德說，台灣目前經濟可說是「內外都熱」，一般民間消費成長超過百分之二就算不錯，今年則接近百分之五，主要受惠於ＡＩ帶動出口、投資及股市財富效果。不過，後續仍須留意ＡＩ資金是否轉趨緊縮，以及股市資金板塊變化，這將成為第四季景氣能否延續的重要觀察指標。