外價金申報有誤 業者挨鍘

新壽逕自減少475億元外價金，金管會昨（24）日開罰240萬元，但強調這張罰單「與財報、會計處理無關」，鎖定的是監理月報申報錯誤及內控未落實；其中首季財報已改正，五天後申報的4月監理月報卻仍少報475億元。

對此，台新新光金控昨日代子公司新光人壽發布重大訊息回應，已就外匯價格準備金調整完竣，後續並檢討改善。

保險局副局長蔡火炎說，新壽每月須向保險安定基金申報監理月報。今年1月月報中，1月1日外價金期初餘額只有560億元，較2025年底1,035億元驟減475億元。

因外價金屬法定負債，當時規定僅有提存及沖抵，並無逕自收回機制。新壽在未依內控程序事前確認適法性下，就直接減少475億元，金管會認定內控制度未落實，開罰180萬元。

新壽之後已在5月15日公布的首季財報修正，3月底外價金提列至1,041億元，並揭露1月1日開帳餘額為1,035億元。蔡火炎說，這部分財報已依規定辦理。

不過，首季財報才剛改正，新壽5月20日申報4月監理月報時，外價金數額卻仍少了475億元，直到5月月報才修正。

蔡火炎說，首季財報既已在5月15日改正，五天後申報4月監理月報「不應該再錯」，因此針對監理資料申報錯誤再罰60萬元，兩項缺失合計240萬元。

金管會並再次切割，這次裁罰針對的是新壽監理報表申報及內控缺失，「沒有涉及財報和會計議題」。

至於新壽回補475億元外價金後，又將相對金額列為「其他資產」，蔡火炎表示，與這次裁罰無關。該項會計處理是否符合一般公認會計原則，仍由新壽及簽證會計師提出充分論理與佐證，並向審計委員會、董事會及外界說明。