壽險內控失守 重罰960萬

台灣人壽爆發楊姓員工挪用懸帳款案，舞弊長達五年、涉及94筆交易，金額1,635萬元。金管會昨（24）日重罰960萬元，是保險業首見有員工挪用「懸帳」，也是今年保險業最大一張罰單。

台灣人壽昨日發出聲明，表達尊重主管機關處分並虛心檢討，整體保戶權益皆不受影響，並強調該公司於第一時間主動發現此案，並立即通報主管機關及司法警察機關，除將涉案員工免職，亦對涉案員工及其涉案親友提起法律訴訟，並將就所受損失對相關人員進行求償，未來將落實內部控制、風險管理及法令遵循。

保險局副局長蔡火炎表示，94筆是實際遭挪用、款項匯到非保單關係人第三方帳戶的交易紀錄，但一名保戶可能涉及多筆，因此不等同94名保戶。台壽目前已補足1,635萬元，應退還保戶款項已處理。

全案起因是台壽去年12月接獲客戶反映失效保單未收到退費，追查後發現異常，並於2025年12月1日通報重大偶發事件，金管會後續納入金檢。

所謂「懸帳」，簡單說就是款項已入帳，但用途或歸屬尚未完成處理，暫時掛在帳上。

蔡火炎直言，這起案例「很離譜」，問題不只是內控沒有執行，更有部分高風險作業未建立控管，包括退費改匯第三人帳戶未落實文件審查、覆核人員出借帳密，及涉案員工同時握有保單作業及請款放行權限。

涉案員工並以「挖東補西」方式掩蓋缺口，例如將一筆152萬元保費拆成多筆匯往親友帳戶，再挪用其他保戶懸帳填補，導致舞弊長達五年才曝光。

金管會認定台壽在退費、懸帳清理、保單保全、復效及洗防等多項內控失守，開罰840萬元；另失效外幣保單應退款項未積極清理，再罰120萬元。