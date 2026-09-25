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央行調節 台幣收31.78元
中秋連假前市場觀望氣氛升溫，外資轉為賣超台股，台北股匯昨（24）日同步走弱，新台幣兌美元匯率早盤一度貶破31.8元、最低觸及31.886元，再度回測31.9元關卡；不過，中央銀行下午進場調節，尾盤拉回守住31.8元價位，終場以31.78元收盤，貶值6.4分，總成交量26.54億美元。
中秋節前避險情緒升溫，外資由買轉賣，昨日賣超台股338億元，終止連續五個交易日買超紀錄。在外資資金匯出壓力下，新台幣早盤開低走低，匯價一度觸及31.886元，逼近31.9元關卡，市場一度擔心新台幣貶勢再度擴大。
不過，午後央行進場調節，外匯市場買氣明顯轉強，尾盤匯價拉回並升破31.8元，顯示央行對短線匯市波動仍維持高度關注。匯銀人士指出，近期外資股市資金進出仍是影響新台幣的重要因素，尤其連假前市場部位調整，容易放大匯率波動。
回顧「超級央行周」後，儘管市場對美國利率政策仍存在升息預期，但外資資金重新匯入台股，帶動新台幣匯率一度隨股市走強，本周終止連三周貶勢。
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