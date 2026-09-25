央行調節 台幣收31.78元

國泰人壽昨（24）日舉辦「2026國泰人壽未來健康日」首度揭露保戶健康餘命為71.49歲，面對人生15%處於健康受限狀態，國泰人壽總經理林昭廷指出，將規劃獎勵機制帶頭與內部員工推動健康行為，並推出業界首創以集團小樹點作為外溢保單回饋的醫療險，預計每年可貢獻1.5億元的點數經濟。

2026-09-25 01:19