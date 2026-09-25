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在宅醫療險 聚焦三主軸
隨著醫療科技進步促使保險業持續創新轉型，國泰人壽8月19日推出業界首張在宅醫療保險「宅心安」，試辦推廣進展順利，國泰人壽副總經理凃薏如昨（24）日指出，截至9月22日達標率41%，預計10月有望達成500件目標，並透露未來商品策略將跳脫傳統框架，聚焦在新治療場域、新治療方式，以及提早介入等三大主軸，以具備彈性的定期險因應醫療變革。
凃薏如指出，為呼應衛福部政策，同時國壽觀察到醫療場域逐漸由醫院延伸至居家，日前推出「宅心安」在宅醫療保單試辦。截至9月22日，該張保單已銷售205張，男女各半，全年齡分布相當平均，19歲以下約占30%、20至39歲約占40%、40歲以上占30%；以主管機關核定試辦的500件目標來看，達成率已逾四成，預期10月有望順利達標，試辦通過後仍將持續對外銷售。
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