日圓定存夯 優利10%搶客…滙豐、凱基推7天期專案

日本央行宣布升息1碼，將目標利率由1.00%調升至1.25%，此為1995年以來的31年新高，但市場認為日圓可能繼續走弱。而年底出國潮來臨，國銀也加碼推出日幣定存優惠，如滙豐銀行、凱基銀行皆推出日圓定存年利率10％搶攻市場。

滙豐銀行即日起至9月30日，針對該行「合格卓越理財」客戶，以非定存承作幣別資金換匯後辦理定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享日圓定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。

凱基銀行同樣推出換匯優存專案，即日起至9月30日止，可享日圓7天期年利率10%、1個月期年利率6%、6個月期年利率2.5%優惠，單筆最低承作金額為10萬日圓。

台新銀行即日起至10月30日，民眾透過網路銀行或行動銀行以新臺幣換匯後承作，可享日圓7天期年利率9%優惠、6個月期年利率2%，單筆承作金額為30萬日圓(含)以上。

元大銀行即日起至9月30日，民眾透過臨櫃、網路銀行或行動銀行以新臺幣換匯後承作，可享日圓14天期年利率8%優惠、1個月期年利率4%，單筆承作金額為10萬日圓(含)以上。

台北富邦銀行推出Fubon+換匯定存優惠方案，活動延長至9月30日截止，可享14天期日圓定存年利率8%、1個月期年利率4%、3個月期年利率3%優惠，單筆申辦金額需達10萬(含)以上日圓。

永豐銀行即日起推出換匯優利定存專案，民眾透過線上或臨櫃換匯同時立即存好高利外幣定存，可享日圓7天期年利率7.15%、14天期年利率3.6%、1個月期年利率1.85%優惠，最低承作金額為1萬日圓。

中信銀行即日起至11月30日止，民眾透過網路銀行、銀行APP指定入口，並以新臺幣活期帳戶換匯後，辦理外幣優利定存，享1個月期年利率6%、3個月期年利率3%優惠，單筆承作門檻15萬日圓。

渣打銀行9月30日之前透過客戶關係經理、外匯暨投資顧問專家或分行臨櫃辦理兌換至指定外幣換匯交易，可享日圓7天期年利率6.6%。