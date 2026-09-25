國壽外溢保單 首創回饋點數

國泰人壽昨（24）日舉辦「2026國泰人壽未來健康日」首度揭露保戶健康餘命為71.49歲，面對人生15%處於健康受限狀態，國泰人壽總經理林昭廷指出，將規劃獎勵機制帶頭與內部員工推動健康行為，並推出業界首創以集團小樹點作為外溢保單回饋的醫療險，預計每年可貢獻1.5億元的點數經濟。

國泰人壽去年將健康險全面導入外溢機制，過去保戶達成健康指標主要採取直接折減保費，國壽統計，外溢保單「首年」保費折抵最高3%的達成率約為75.2%，合計去年度外溢保單折抵保費金額約1.55億元。

林昭廷指出，為打破傳統保險單次折抵、缺乏後續互動的局限性，國壽推出首張將外溢回饋改發點數的住院醫療終身險「點實成金」，藉由將外溢回饋轉換為集團「小樹點」，保戶為了獲得小樹點用以兌換商品、折減保費或用於證券投資等，需先達成「FitBack健康吧」的指定健康任務，預期將會提升保戶的健康促進行為，誘因會比單純保費折減更大。

健康習慣養成不易，林昭廷強調，改變行為必須有感，因此決定先從公司內部員工帶頭做起。他直言，國壽全體員工肥胖率達53%，男性更高達70%，而國人平均約為45%，相當於國壽內部員工超出標準，「若自己做不到，很難對保戶形成說服力」。林昭廷身體力行帶頭示範，透露自己周一至周五平均每天走1.1萬步以上，假日平均更達3萬步以上，月均步數均達標。

林昭廷說，公司內部也祭出具體改革方案，例如公司每天早上和下午播放十分鐘音樂帶動員工運動、要求開會盡量在一小時內結束，並鼓勵員工和主管站著開會，後續將導入實質獎勵制度，促使員工以親身經驗向外影響客戶。