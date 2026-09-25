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金管會：AI融資未排擠中小企 提出四項觀察

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
央行示警銀行資金「患不均」，金管會則表示，目前尚未看到AI融資需求明顯排擠中小企業，並提出四項觀察佐證。 聯合報系資料照
央行示警銀行資金「患不均」，金管會則表示，目前尚未看到AI融資需求明顯排擠中小企業，並提出四項觀察佐證。 聯合報系資料照

央行示警銀行資金「患不均」，金管會則表示，目前尚未看到AI融資需求明顯排擠中小企業，並提出四項觀察佐證，包括放款量仍高速成長、未傳既有客戶借不到錢、AI新增需求可由新增存款因應，加上信保機制仍在運作。

銀行局副局長張嘉魁昨（24）日表示，今年企業融資需求確實強勁，但銀行資金供給也同步增加。

金管會四項觀察
金管會四項觀察

截至7月底，國銀存款餘額約67兆元、年增5.9兆元，放款48.9兆元、年增5.2兆元，存款增額仍高於放款；整體存放比約73%，維持穩定。

新增放款中，民營企業貢獻約58%、個人占38%，顯示今年企業金融動能明顯強於消費金融。

面對外界擔心AI大額融資排擠傳產與中小企業，張嘉魁提出四項觀察。

第一，中小企業本身有相當高比重屬傳統產業。前七月國銀對中小企業新增放款5,354億元，已提前突破全年5,000億元目標；7月底放款餘額達11兆4,238億元新高，顯示銀行仍持續提供中小企業資金。

第二，銀行與既有客戶通常維持一定授信關係。金管會目前沒有聽到既有中小企業客戶普遍借不到錢，也未發現銀行出現明顯抽銀根情況。

第三，AI與科技業新增融資需求確實熱絡，但銀行新增存款也同步增加。金管會認為，目前新增資金供給仍可支應新增放款需求，尚未看到AI融資明顯擠壓其他產業。

第四，若中小微企業授信條件較弱，仍可透過經濟部中小企業信用保證機制及相關融資專案協助，降低銀行授信風險、提高承作意願。

央行日前指出，目前銀行體系並非沒有資金，而是資源配置不均，銀行可能優先把資金提供給生意好、風險較低的企業。金管會則認為，從目前存放款、中小企業融資及既有客戶狀況來看，尚未看到明顯排擠現象。

至於是否比照央行約談部分銀行，金管會目前未提出特別約談措施，仍回歸銀行經營自主及市場機制。

張嘉魁表示，金管會仍會持續掌握銀行資金配置及貸放狀況，並透過日常監理、總經理聯繫會議等管道與銀行溝通；若後續出現異常，再適時採取相關措施。

金管會 國銀 銀行

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