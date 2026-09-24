國壽在宅醫療保單試辦10月拚達標 揭下一步商品策略

隨著醫療科技進步促使保險業持續創新轉型，國泰人壽8月19日推出業界首張在宅醫療保險「宅心安」，試辦推廣進展順利，國泰人壽副總經理凃薏如24日指出，截至9月22日達標率41%，預計10月有望達成500件目標，並透露未來商品策略將跳脫傳統框架，聚焦在新治療場域、新治療方式，以及提早介入等三大主軸，以具備彈性的定期險因應醫療變革。

凃薏如指出，為呼應衛福部政策，同時國壽觀察到醫療場域逐漸由醫院延伸至居家，日前推出「宅心安」在宅醫療保單試辦。截至9月22日，該張保單已銷售205張，男女各半，全年齡分布相當平均，19歲以下約占30%、20至39歲約占40%、40歲以上占30%；以主管機關核定試辦的500件目標來看，達成率已逾四成，預期10月有望順利達標，試辦通過後仍將持續對外銷售。

以在宅醫療保單試辦為基礎，凃薏如進一步指出國壽未來三大商品布局藍圖，第一為「新治療場域」，保單不再侷限於傳統住院，而是涵蓋居家在宅、門診診療，以及出院後的復健與病房重建需求；第二為「新治療方式」，針對質子治療、達文西手術及標靶用藥等高額自費項目單獨進行專屬設計，以填補過去實支實付醫療險難以完全支應的缺口；第三為「提早介入」，強調在疾病初期即啟動保障，例如旗下失智險在輕度失智即提供保險金，並結合賠後關懷與服務賦能。同時也強調將向大眾溝通以定期險彈性銜接保障的概念，打破國人一味追求終身保障的迷思，避免保單在20年後面臨新型療法可能難以適用的窘境。

至於近日金管會關切部分保單涉及第二年起才給付醫療保險金之設計，凃薏如指出，該商品原意是考量高齡、亞健康族群投保健康險難度較高，因此提供自提利變壽險額度供醫療保障之管道，同時可兼顧傳承需求，第一年並未計算醫療相關費率，非屬一般醫療險等待期。不過，面對主管機關的疑慮，國壽已將相關三張商品全數下架停售，未來將依金管會公布明確規範後再行因應。