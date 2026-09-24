外價金475億元爭議遭罰240萬元 新壽回應了

新光人壽逕自減少475億元外價金，金管會正式開罰。金管會24日宣布，新光人壽不僅未事前確認適法性、逕自降低外價金，首季財報改正後又持續錯報監理月報，兩項缺失合計開罰240萬元。對此，台新新光金控（2887）晚間代子公司新光人壽發布重大訊息回應，已就外匯價格準備金調整完竣，後續並檢討改善。

2026-09-24 20:17