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外價金475億元爭議遭罰240萬元 新壽回應了
新光人壽逕自減少475億元外價金，金管會正式開罰。金管會24日宣布，新光人壽不僅未事前確認適法性、逕自降低外價金，首季財報改正後又持續錯報監理月報，兩項缺失合計開罰240萬元。對此，台新新光金控（2887）晚間代子公司新光人壽發布重大訊息回應，已就外匯價格準備金調整完竣，後續並檢討改善。
金管會對新光人壽辦理外匯價格準備金檢查所列缺失事項，核有違反保險法相關規定，罰鍰新台幣240萬元。
新光人壽表示，已就外匯價格準備金調整完竣，後續並檢討改善。
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