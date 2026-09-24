市場資金緊俏 央行罕見連2季減發364天期存單

市場資金緊俏，中央銀行罕見連2季調降364天期定存單規模。央行今天公布第4季中央銀行定期存單標售發行資訊，115年10月起，364天期存單每月標售金額自新台幣1200億元降至1100億元。

央行今天發布新聞稿指出，因應銀行體系資金情勢及銀行資產配置需求，115年10月起，364天期存單每月標售金額自1200億元降至1100億元；2年期維持250億元不變。

央行今年第3季已調降364天期存單每月標售金額，是排除季節性調整因素後，4年來首度調降364天期存單每月標售規模，前一次調降為111年6月。如今第4季再次調降標售金額，顯示央行持續因應市場資金偏緊情勢調整操作。

央行官員表示，目前市場資金需求強勁，考量364天期定存單天期較長，若吸收過多資金，恐使市場流動性更加吃緊，因此決定調降標售金額，適度釋放流動性。

至於後續操作方向，央行官員表示，每季均會檢視定存單發行規模，第4季結束後隨即進入農曆年前的資金需求旺季，屆時市場資金通常較為吃緊，央行也會將此納入後續操作考量。

央行持續調節市場資金水位，連續減發存單，截至今天，定期存單未到期餘額降至5兆6733億元，為2009年10月以來新低。

對於央行於9月理監事會宣示貨幣政策基調偏緊，但在市場持續「放水」、釋出流動性，央行官員說明，央行公開市場操作比較有彈性，可以視市場資金狀況調整；如今資金需求強烈，央行適度提供流動性，加上先前向銀行提醒可多照顧中小企業、傳統產業，也有助於資源妥善分配。