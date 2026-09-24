元大證券獲國家品牌玉山獎四項殊榮肯定

元大證券秉持「以誠為本、以心待客」的核心價值，持續以客戶需求為出發點，透過金融科技創新優化投資體驗，兼顧資產效益與交易安全，打造更便捷、安心的數位金融服務。今年於國家品牌玉山獎再獲肯定，不僅連續八年榮獲「傑出企業獎」，更蟬聯「全國首獎」殊榮，並以「靈活持股」與「裝置綁定」榮獲2項「最佳產品獎」，聚焦資產活化與交易安全兩大面向，展現以使用者為核心的產品設計理念。

過去投資人多半將股票庫存靜置等待賣出時機，「靈活持股」整合庫存健檢、條件單與股票借貸於單一入口，將閒置庫存轉化為可運用資產，讓投資人在不賣出持股的前提下靈活調度資金，並搭配盯盤助手依投資人設定條件主動監控進出場價格，使初次接觸的投資新手也能無痛上手。

面對日益跨境化、跨平台化的詐騙手法，傳統風險控管多仰賴事後分析，難以即時阻斷。「裝置綁定」率先導入電信業者門號身分驗證，將登入裝置區分為主機與子機；僅經驗證之主機具備下單權限，其餘裝置須經主機授權始得開通交易。此一分層授權架構為證券業首創，將防詐防線自事後追查前移至交易發生之前，亦呼應主管機關推動金融機構強化防詐的政策方向。

元大證券表示，數位服務的價值不僅在於功能的推陳出新，更在於同時照顧客戶的資產效益與交易安全，未來將持續深化相關創新應用，攜手投資人共創更安全、便捷的投資環境。