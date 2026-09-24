交易「處置股」更便利！凱基證券推預收款券智慧服務 最快5秒完成流程

處置股新制今年8月上路，將處置期間由10個營業日縮短為5個營業日、分盤撮合頻率統一為約每2分鐘一次，提升市場流動性與交易效率。因應制度變革，凱基證券於「隨身e策略」APP推出預收款券智慧引導服務，優化處置股及全額交割股交易旅程，協助客戶更快速完成相關申請作業，最快5秒即可完成預收款券等流程。

凱基證券觀察到，隨著台股交易熱度持續升溫，AI概念股與熱門題材股成交活絡，投資人參與處置股及全額交割股等特殊股票交易情境日益增加，如何更快速完成預收款及股票圈存等相關作業，也成為投資人體驗的重要一環；而客戶最常遇到的問題之一，是未能即時完成預收款或股票圈存相關作業，進而影響交易流程的順暢度。

當客戶進行處置股或全額交割股交易時，凱基證券的智慧引導服務將於交易流程中主動提供相關提醒與申請指引，協助客戶即時完成預收款或股票圈存作業。若客戶尚未完成相關條件，系統也將引導客戶快速進入對應申請流程，並自動帶入相關交易資訊，大幅減少頁面跳轉及資料重新輸入，不僅提升申請效率，也讓客戶無須擔心因遺漏相關作業而影響交易權益。此外，「隨身e策略」APP同步新增「預收款券」專屬入口，讓投資人可更直覺地完成預收款及股票圈存申請，進一步提升操作便利性。

凱基證券表示，數位服務不僅著重功能提供，更重視整體使用者體驗。近期「隨身e策略」APP全新改版上線，除新增預收款券智慧引導服務外，也推出客製化首頁、視覺化帳務資訊等功能，協助投資人更有效率掌握資產與交易資訊。未來將持續透過數位創新與流程優化，打造更流暢、更便利的服務體驗，讓投資人在面對各類交易情境時，都能享有更順暢的數位投資旅程。