南山人壽再出手投資不動產 以51.68億元布局竹北科技園區

南山人壽24日發布重大訊息公告，以新台幣51.68億元向保樂資產管理股份有限公司購置新竹縣竹北市昌益科技產發園區第一期開發區A棟大樓，作為不動產投資，主要目的為依保險法規定收取長期穩定租金收益。這也是南山人壽今年繼高雄布局後，再度出手投資不動產，透過商辦、辦公大樓等資產配置，建立長期租金收益來源。

此次交易標的位於新竹縣竹北市環科一路1、3號等117戶，土地持分面積約4,960坪，建物總樓地板面積約21,319坪，屋齡約7年，為地上12層、地下3層的建築，共有652個停車位。南山人壽表示，此次投資目的為依保險法規定進行不動產投資及收取穩定、長期租金收益。

昌益科技產發園區由昌益集團旗下保樂資產管理持有及開發，第一期開發區包含A、B、C棟及會館D棟等四幢大樓，目前多數樓層已出售或出租；園區另有第二至第六期開發區，後續將陸續進行開發興建及規劃。

從區位來看，該園區鄰近竹北火車站及國道一號竹北交流道，車程約30分鐘可通達新竹科學園區及高鐵新竹站。隨著新竹地區科技產業持續發展，企業辦公及產業用地需求亦受到帶動，南山人壽此次購入商辦大樓，主要是看中區域產業聚落及長期租賃需求。

受限於雙北地區房價高漲，壽險業者逐步將不動產投資物色範圍擴大至中南部區域，像是南山人壽今年5月28日公告以35.5億元向義享樂國際股份有限公司購置高雄「義享帝國」商辦大樓，作為高雄分公司、通訊處辦公室及教育訓練教室使用。

此次竹北A棟則以不動產投資及租金收益為主要目的，反映壽險業在資產配置考量下，持續尋找具長期收益特性的投資性不動產。隨著科技產業聚落發展，竹北及新竹地區商辦需求及租賃市場變化，也將成為後續觀察此次投資收益表現的重要因素。