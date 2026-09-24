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長期支持地方弱勢微型保險 宏泰人壽獲嘉義縣政府表揚

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
宏泰人壽長期支持嘉義地方弱勢微型保險獲得肯定，由嘉義縣長翁章梁（左2）頒發感謝狀，宏泰人壽直營業務部經理林煒傑（右2）代表接受表揚。圖／宏泰人壽提供
宏泰人壽長期支持嘉義地方弱勢微型保險獲得肯定，由嘉義縣長翁章梁（左2）頒發感謝狀，宏泰人壽直營業務部經理林煒傑（右2）代表接受表揚。圖／宏泰人壽提供

嘉義縣政府社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會日前舉辦2026「愛心齊聚・美好嘉義」公益感恩活動，感謝長期投入嘉義縣社會福利及物資銀行服務的企業、團體及各界公益夥伴。宏泰人壽受邀出席活動，並由嘉義縣長翁章梁親自頒發感謝狀，肯定宏泰人壽長期贊助嘉義縣弱勢族群微型保險的投入，由宏泰人壽直營業務部經理林煒傑代表接受表揚。

本次活動以「愛心齊聚・美好嘉義」為主題，邀集長期關注嘉義縣社會福利的企業、團體及公益夥伴共同參與，期望來自各方的善意匯聚成光，持續支持有需要的家庭。宏泰人壽長期響應政府普惠金融及微型保險政策，透過與地方政府及社福單位合作，將保險保障導入社會福利服務，讓符合資格的弱勢民眾在既有社會資源之外，也能多一份保障，降低突發事故對家庭生活可能造成的影響。

宏泰人壽以保險專業投入地方公益，並持續透過地方政府及相關社福單位的媒合，讓微型保險照顧更多有需要的族群。自2018年起，宏泰人壽與嘉義縣政府合作，為嘉義縣六腳鄉中低收入戶提供意外保險保障；對於經濟資源相對有限的個人或家庭而言，藉由微型保險的基本保障，即可減輕意外可能造成的額外經濟負擔，降低生活衝擊。

在公益支持與贊助之外，宏泰人壽也持續透過各式管道宣導推廣「宏泰人壽微型傷害保險（MPA）」及「宏泰人壽團體微型傷害保險（GMPA）」等微型保險商品。中／低收入戶、原住民、漁農民、社福關懷對象、身心障礙者、領取中低收入老人生活津貼者、新住民等符合經濟弱勢或特定身分者，本人及其家庭成員皆可依相關規定以個人或團體方式投保，透過保險機制增加基本保障。

宏泰人壽表示，企業參與公益除了投入資源，更重要的是持續回應地方需求。未來將持續與地方政府、社福團體及公益夥伴保持合作，透過微型保險及多元公益行動，將保險服務的觸角延伸至不同角落，支持地方弱勢族群，強化面對生活風險的保障，讓社會安全網更為堅實，在有需要的時刻，接住更多的個人與家庭。

宏泰人壽

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