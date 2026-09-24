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美元強勢外資出走 新台幣貶6.4分收31.78元

中央社／ 台北24日電
新台幣盤中重貶1.5角，不過出口商拋匯潮湧現，跌幅收斂，終場收在31.78元，貶值6.4分。聯合報系資料照
新台幣盤中重貶1.5角，不過出口商拋匯潮湧現，跌幅收斂，終場收在31.78元，貶值6.4分。聯合報系資料照

中東緊張局勢推升國際油價走高，加上美國聯準會理事釋出鷹派訊號，加深市場升息預期，美元指數強勢走揚，外資反手匯出，股匯今天同步下挫，新台幣盤中重貶1.5角，不過出口商拋匯潮湧現，跌幅收斂，終場收在31.78元，貶值6.4分。

伊朗總統強硬表態絕不向美國施壓屈服，美伊對峙情勢持續，國際油價上漲，隨著通膨疑慮加劇，市場對聯準會升息預期升溫，美元指數、美債殖利率同步走揚，美股週三全數收低。

台股23日收盤創高，今天隨美股拉回開低震盪，早盤跌逾400點，失守48000點，最低下探47754點，隨後跌勢收斂，終場收在48024.6點，下跌132.69點，守住5日線與48000點；外資轉買為賣，提款台股338.02億元，終止連5買。

熱錢出走令匯價承壓，新台幣兌美元今天以31.75元開盤後迅速走弱，貶破31.8元價位，盤中最低為31.866元、貶值1.5角，不過午後出口商拋匯潮湧現，貶幅逐步收斂，終場收在31.78元，連2日貶值，台北及元太外匯市場總成交金額放大至26.54億美元。

外匯交易員表示，時序進入月底、季底，出口商實質拋匯需求升溫，加上新台幣先前在31.7元價位徘徊一段時間，今天匯價明顯回貶，出口商把握機會進場拋匯，帶動成交量能放大。

新台幣匯率今天同步收週線，本週先是外資連日買超、資金大舉匯入，帶動股匯同步走揚，不過台股創高後遭遇亂流，外資反手匯出，新台幣走勢由升轉貶，單週累計升值2.8分或0.09%，週線翻揚、終止連3黑。

展望下週新台幣走勢，外匯交易員表示，台股昨天甫創新高，隨即遭逢美伊對峙升溫、美國製造業採購經理人指數（PMI）衝高、國際油價上漲等利空，通膨疑慮升溫並推升美元指數，壓抑新台幣表現。儘管消息面紛雜，外資動向仍是主宰新台幣走勢的關鍵，只要台股維持上攻動能、吸引外資匯入，新台幣仍有支撐。

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