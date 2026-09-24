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永豐金證券、投顧、期貨勇奪國家品牌「玉山獎」5項大獎

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
左起由永豐金證券數位經營部協理林揖舜、平台發展部協理莊俊賢、通路暨財富管理事業處副總經理洪榮杰，以及永豐投顧副總經理曾信凱、永豐期貨副總經理張嘉成代表領獎。圖／業者提供
左起由永豐金證券數位經營部協理林揖舜、平台發展部協理莊俊賢、通路暨財富管理事業處副總經理洪榮杰，以及永豐投顧副總經理曾信凱、永豐期貨副總經理張嘉成代表領獎。圖／業者提供

第23屆國家品牌玉山獎頒獎，永豐金證券連續七年獲「傑出企業獎」，並以獨家推出「股票禮品卡」與不會忘記抽籤申購的「智慧申購」創新功能，分獲「最佳產品獎」與「最佳人氣品牌獎」。

永豐期貨以降低策略交易的「豐傳期」平台同步獲獎，永豐投顧另以「永豐智投」首創AI研究員高效助手，獲「最佳產品獎」，創新服務提升客戶滿意度，再獲肯定。

永豐金證券總經理蘇威嘉表示，連續七年獲「傑出企業獎」，用科技降低投資門檻，重新定義證券創新服務，獲得客戶認同，讓更多投資人體驗創新親子理財及送禮服務，也不會因為忘記申購而錯失投資機會。

「股票禮品卡」為今年國內第一件金融科技創新實驗落地商品，將證券服務融入日常送禮。推出一年半來，近9萬名使用者完成兌換並投入投資，轉贈機制帶動逾5萬新戶。運用完整序號防偽身分認證，與全新信託架構守護客戶，下半年針對企業尾牙、行銷贈禮場景推出專屬「指定選股」功能。大戶投APP「智慧申購」完成全客戶無痛升級，新股抽籤不用再自行追蹤、手動申購，完成設定條件，系統即會自動執行，吸引7.9萬戶使用，累計完成12.9萬筆申購。

永豐期貨深耕台灣期貨市場逾30年，全自建期貨顧問策略平台「豐傳期」榮獲玉山獎「最佳人氣品牌獎」。平台以追求資訊透明及風險教育為核心，降低策略交易門檻，投資人透過手機即可取得策略績效、最大回撤及勝率等資訊，更容易理解與操作。平台由內部團隊自主開發，成功建立投資人信任與品牌認同。

永豐投顧「永豐智投」擔任「研究員高效助手」角色，運用AI串接全球權威資料源，協助研究員彙整資訊、快速檢索與提供草稿建議，讓研究員能在短時間內針對市場關鍵議題提出詳盡分析。永豐投顧堅守「AI輔助、專業把關」原則，所有對外內容均由研究員撰寫，並主管嚴格審閱後發布。AI不提供投資建議，亦不會自動發布內容，兼顧資訊品質與合規要求，因此獲得「最佳產品獎」殊榮。

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