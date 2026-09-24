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台壽爆5年內控黑洞…員工挪用1600萬元 金管會重罰960萬元

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台壽爆5年內控黑洞！員工挪用1,600萬元 金管會重罰960萬元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台灣人壽爆發員工挪用懸帳款案，舞弊長達5年、金額逾1,600萬元。金管會24日宣布裁罰結果，合計開罰960萬元。聯合報系資料照
台灣人壽爆發員工挪用懸帳款案，舞弊長達5年、金額逾1,600萬元。金管會24日宣布裁罰結果，合計開罰960萬元。聯合報系資料照

台灣人壽爆發員工挪用懸帳款案，舞弊長達5年、金額逾1,600萬元。金管會24日宣布裁罰結果，認定台壽退費、懸帳清理、系統權限及職務分工等多道內控失靈，合計開罰960萬元。

金管會指出，台壽去年12月因客戶反映「失效保單未收到退費」，追查後發現異常，並通報員工挪用懸帳款重大偶發事件，後續經金管會進場檢查，查出多項內控缺失。

首先，部分退費案件受款人並非保單關係人，卻可改匯特定第三人帳戶；部分案件未留存付款憑證或簽呈仍可放行，甚至出現覆核人員出借帳號密碼、未落實覆核等情形。

其次，同一筆懸帳款項可拆成多筆付款，公司卻未建立異常交易監控；員工還可利用系統功能移轉懸帳、調整保單狀態，甚至修改還款日使滯繳息歸零，相關功能均缺乏完整控管。

金管會也發現，部分失效保單復效或增加保額後，客戶繳款未同步入帳，長期掛列懸帳後遭挪用；另有承辦人同時掌握起案及請款放行權限，職務分離失靈。

金管會認定，本案舞弊期間自2020年5月至2025年6月，時間長達5年，挪用金額逾1,600萬元，且涉及退費、保單保全、復效、檔案管理及洗錢防制等多項內控缺失，因此開罰840萬元。

此外，台壽對失效外幣保單未退還款項清理不積極，其中部分款項也遭挪用，另因金融消費者保護管理缺失遭罰120萬元，合計960萬元。

金管會並要求台壽全面清查仍掛列的懸帳款項，確認是否有應列入應付未付款管理的案件，並依責任地圖追究相關人員責任，提出改善方案。

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