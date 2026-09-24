南山人壽榮獲2026 IIC Asia Awards「健康與健康參與卓越獎」

面對台灣已於2025年邁入超高齡社會、65歲以上人口突破467萬人，南山人壽秉持保險應從「事後理賠」邁向「事前健康促進」的理念，透過研究倡議、健康服務、保險商品及品牌行動，打造涵蓋預防、管理與照護的健康生態圈。憑藉深耕高齡議題與健康促進的創新成果，南山人壽於亞洲權威保險大獎「2026 IIC Asia Awards（InsurInnovator Connect Asia）」中榮獲「健康與健康參與卓越獎（Health & Wellness Engagement Excellence Award）」，展現國際市場對南山人壽健康經營模式的高度肯定，亦印證南山人壽朝向「高齡長壽第一品牌」邁進的卓越成果。

著眼於國人平均健康餘命不足及失智人口增加的挑戰，南山人壽將失智症預防列為核心倡議，並攜手工研院發布壽險業首部《2025永續健康白皮書》，透過逾1.5萬份有效問卷與照護者訪談，提出失智預防與健康老化的觀察與建議。為讓健康觀念深入日常，南山人壽動員全台逾3萬名業務夥伴與跨部門團隊，培育超過2.8萬名失智友善推動者，並透過高齡健康產業博覽會、趨勢論壇、關懷音樂會暨相片展等多元活動，全年累計觸及超過800萬人次，持續擴大社會影響力。

在商品與服務創新方面，南山人壽推出市場首張同時涵蓋輕度與中重度失智保障的終身型商品——「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」，協助民眾提早建立風險防護。DMA結合「健康守護圈」資源，攜手科林助聽器、樂齡智造LTPA Solution及WaCare等夥伴，提供聽力評估、腦力訓練及照護課程等服務，以「保障＋預防＋照護支持」模式將保險價值延伸至事前預防。同時，南山人壽深化服務生態系，攜手超過40家夥伴提供百項健康與照護服務，並推出一站式「失智服務導航」及暖心關懷服務，協助民眾在疾病預防、健康管理及照護支持各階段獲得適切資源。

此次獲獎彰顯南山人壽從傳統風險保障提供者，轉型為健康生活陪伴者與生態圈推動者的領導地位。未來，南山人壽將持續以「百歲人生，有備而來」為核心願景，並透過「健康退休帳戶」概念串聯財務準備、健康保障與服務。同時，南山人壽將以代謝症候群作為下一階段倡議重點，整合保障、服務與社會參與力量，致力延長國人健康餘命、降低失能風險，成為國人健康管理與長壽準備的長期夥伴。