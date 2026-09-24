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台灣金聯獲國家品牌玉山獎肯定 轉型都更、包租代管有成

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台灣金聯榮獲「國家品牌玉山獎」傑出企業獎，由董事長宮文萍（圖右）代表接受總統府副秘書長何志偉頒獎。圖／台灣金聯提供
台灣金聯榮獲「國家品牌玉山獎」傑出企業獎，由董事長宮文萍（圖右）代表接受總統府副秘書長何志偉頒獎。圖／台灣金聯提供

台灣金聯資產管理公司配合政府政策，推動自主都更及前期資金墊付、包租代管等創新業務，展現企業經營及都市更新專業成果，績效斐然，獲第23屆國家品牌玉山獎傑出企業類獎項，董事長宮文萍代表接受總統府副秘書長何志偉頒獎。

宮文萍表示，台灣金聯已由傳統處理銀行不良債權的資產管理公司，積極轉型為深耕不動產開發、管理、銷售、租賃服務的綜合型債權、物權整合集團，尤其在推動都市更新、包租代管及平價住宅等業務，績效已經顯現，未來會繼續拓展創新業務版圖，朝永續企業邁進。

台灣金聯推動業務多元轉型，在資產活化自地自建部分，宮文萍說，目前共有三案正在施工中，其中屬危老重建並預計在2026年底取得使用執照的北市「金聯龍江富御」案，已分別榮獲財訊雜誌「2026 都市更新暨危老重建團隊獎－重建獎（危老重建類）」及中華教科文創新發展協會「第三十四屆中華建築金石獎－優良建築規劃設計類」肯定。

預計2026年5月底前取得使用執照的台中「金聯林森文萃」，以及今年8月10日動土開工的北市恆光街住宅新建案，均因注入永續行動元素，連續二年榮獲「台灣永續行動銅獎」肯定。

在公辦都更部分，宮文萍說，台灣金聯在8月20日獲選「文山靜」公辦都更案最優申請人，這是台灣金聯得標的第一個公辦都更案，代表專業能力獲得政府部門肯定，也象徵公股機構投入都市再生、協助提升居住安全與環境品質的責任進一步落實。

除了積極參與公辦都更案外，宮文萍強調，台灣金聯也響應政策，全力推動自主都更，讓民眾擁有都更自主權及享有全部都更利益，開辦自主都更全案管理及前期資金墊付業務，目的在於解決房地所有權人面臨資金、專業不足的痛點，也就是由台灣金聯提供都更前期規劃、財務試算、計畫報核、營建發包管理、完工保固銷售等一條龍服務，降低自主都更門檻，擴大自主都更新量能。

宮文萍指出，在更新會取得金融機構融資前之空窗期，台灣金聯可先行代墊相關必要費用，每案以3,000萬元為原則，並提供多元換軌機制，若民眾不願出資，台灣金聯可配合出資與地主合建，創新方案推出後，相當受到民眾的支持及肯定，詢問電話不斷，宣布開辦10日內已有30件洽詢案，並與高雄鼓山區河濱商城更新會、台北市信義區福德街更新會簽署合作意向書。

台灣金聯 包租代管

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