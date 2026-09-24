今年前八月 台彩公益彩券盈餘達293億元 約為去年全年8成

台灣彩券公司公布8月份為政府創造的公益彩券盈餘為新台幣32.25億元，自113年01月至115年08月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達951.99億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。合計今年前8月台彩為政府創造的公益彩券盈餘達293.18億元。約為去年全年的8成。

台灣彩券公司表示，115年8月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為32.25億元，其中16.13億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，14.51億元分配至國民年金，1.61億元則分配至全民健康保險準備。

回顧2025年公益彩券全年總盈餘約新台幣 367 億元（銷售額達 1,649 億元）。盈餘目標達成率達 119%。2025年全年盈餘已全數專款專用於三大方向：地方社會福利（50%）：約 184億元，分配至全國各地方政府辦理兒少、婦女、老人、身障福利及社會救助等。補助國民年金（45%）：約 165億元，充實國民年金財源。全民健康保險準備（5%）：約 18億元，挹注健保安全準備金。