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聯卡中心推出信用卡簽帳單電子化服務 這家百貨率先導入

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
圖為信用卡簽帳單電子化示意圖。圖／聯卡中心提供
圖為信用卡簽帳單電子化示意圖。圖／聯卡中心提供

財團法人聯合信用卡處理中心（下稱聯卡中心）積極響應全球淨零減碳趨勢，持續以數位科技推動綠色金融轉型，自2026年9月起正式推出「持卡人信用卡簽帳單電子化」服務，並由遠東SOGO百貨率先導入，成為聯卡中心大型百貨零售通路推動信用卡簽帳單無紙化的重要示範場域，實際導入後整體運作順暢，消費者及現場專櫃反應良好，依目前推動進度，聯卡中心將信用卡簽帳單無紙化服務進一步從遠東SOGO百貨擴展至全台百貨消費場域。

隨著愛護地球與淨零減碳趨勢已成為全民共識，聯卡中心下一階段規劃將「持卡人信用卡簽帳單電子化」服務，推廣至與大眾生活密切且屬高頻次交易之產業，透由邀請特約商店參與，由聯卡中心分享、輔導並複製百貨產業導入無紙化優質體驗，進行刷卡機功能提升來降低日常簽帳單紙本耗能，除可為大眾帶來便捷、低碳的數位消費新日常外，更能成就各行各業參與永續發展與實踐落實ESG的具體目標邁進，共同減輕地球負擔。

再者為能擴大綠色支付效益，聯卡中心同步推出「特約商店電子簽帳單推廣獎勵方案」。自即日起至2026年底前，特約商店如協助引導持卡人以無紙化方式留存交易存根聯，聯卡中心將針對參與且落實本活動之特約商店，提供每台刷卡機新台幣100元超商禮券或等值商品，鼓勵更多商家共同響應電子簽帳單及無紙化行動，將永續理念從大型百貨進一步延伸至更多零售與服務場域。

聯卡中心表示，遠東SOGO百貨的率先導入，具有重要示範意義。未來將以此次合作經驗為基礎，積極攜手更多特約商店、零售通路及支付產業夥伴，持續擴大電子簽帳單應用場景，讓數位支付不僅追求「便利」，更能兼顧「永續」，逐步降低紙張使用與資源耗用。

聯卡中心期盼，透過支付產業與零售通路共同參與，讓消費者從日常每一筆刷卡交易開始實踐綠色生活，讓「少印一張簽帳單」成為人人都能參與的減碳行動，共同打造更便利、更友善、更永續的綠色支付新生態。

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