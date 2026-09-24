安聯人壽「長壽續航 財富同行」財富管理暨健康照護論壇11月16日登場

高齡化時代來臨，改變了人口結構，更牽動財務規劃與健康照護等多面向新課題。長期關注國人財務韌性及健康保障的安聯人壽，迎戰高齡化浪潮，即將於11月起於台北、台中、高雄舉辦「長壽續航 財富同行」財富管理暨健康照護論壇，即日起開放報名。除了聚焦資產管理、健康照護以及失智預防議題，並透過壽險專家、醫療及健康產業代表的深度對談，協助民眾及早布局長壽時代，迎向美好的未來。

安聯人壽「長壽續航 財富同行」財富管理暨健康照護論壇，圍繞在長壽時代下的財務韌性、健康照護與失智預防三大面向，邀集金融保險與醫療照護領域專家，從不同專業視角展開交流，陪伴民眾提前布局長遠的人生。安聯人壽作為台灣投資型保險領導品牌，長期深耕資產管理領域，持續關注長壽趨勢下所衍生的資產管理議題。

首先，由具豐富市場實務經驗的安聯人壽通路長呂佳勳分享，當高齡化來臨時影響個人財務規劃的深遠，探討如何因應壽命延長所衍生的退休規劃及資產傳承等課題，並結合其多年金融保險市場觀察與實務經驗，分析長壽時代下的資產管理策略，引導民眾從追求資產成長進一步思考財務韌性，讓資產不僅能累積，更能支撐未來人生不同階段的需求，打造穩健的「財務續航力」。

財富決定退休人生的選擇，健康影響長壽人生的品質！根據內政部統計，國人平均壽命提升至81.27歲，其中女性平均壽命為84.75歲、男性平均壽命77.93歲，如何延長健康餘命、提升生活品質，是長壽時代下的新課題。因此，論壇特別邀請臺北醫學大學名譽教授韓柏檉、臺中市立老人復健綜合醫院院長張坤正以及高雄榮總高齡醫學中心主任周明岳，分別從身心靈健康、生活型態醫學、智慧醫療及高齡整合照護等面向，分享如何透過日常管理與醫療照護建立「健康續航力」，替長壽人生儲備更多的自主活力。

台灣失智症人口持續增加，長照3.0也於今年9月啟動第一階段服務，進一步將照顧對象擴及年輕型失智者，凸顯失智預防與長期照護的重要性。面對失智症所帶來的家庭照護壓力與財務負擔，安聯人壽長期關注失智預防議題，自2006年起持續倡議失智防治，協助民眾提升風險意識。因此，論壇特別邀請長期攜手合作之天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑，從第一線照護實務出發，解析失智症對個人與家庭的影響，以及可運用的社會支持與照護資源，引導民眾從事前預防、及早準備的角度來思考，打造更完整的「失智防護力」。

安聯人壽「長壽續航 財富同行」論壇即將於11月16日在台北寒舍艾美酒店率先登場，同步提供線上直播；緊接在11月25日及11月27日分別於台中林酒店及高雄漢來大飯店巡迴舉辦。論壇開放北中南保戶限定參與，以財務韌性、健康照護及失智預防等長壽時代關鍵議題為核心，打造健康安心且有品質的長壽人生。