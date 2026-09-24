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逕自減提外價金475億 新光人壽遭金管會開罰240萬元

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
逕自減提外價金475億，新光人壽遭金管會開罰240萬元。聯合報系資料照
逕自減提外價金475億，新光人壽遭金管會開罰240萬元。聯合報系資料照

金管會今天宣布對新光人壽裁罰240萬元。保險局指出，新光人壽辦理監理報表相關業務有違反保險法相關規定，依保險法第171條之1第1項及第4項規定裁罰240萬元罰鍰。

保險局認為，新光人壽申報安定基金月報表資料所列115年1月外價金期初餘額，未依行為時之「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」第3點之1規定辦理並逕自減少外價金餘額，且決策過程未依內部控制作業程序先確認該作業的適法性；即使新光人壽115年第1季財務報告所載115年3月31日外價金餘額已依前揭應注意事項規定提列為1,041億元，並附註揭露115年1月1日外價金開帳餘額為1,035億元，但由於前開修正後向安定基金所申報115年4月份報表有關外價金數額仍有錯誤，因此仍違反公司內規。

保險局指出，新光人壽114年12月31日外價金餘額為1,035億元，但是115年1月月報表就115年1月1日外價金期初餘額未依上開應注意事項規定辦理，雖新光人壽於115年5月15日依規提列外價金餘額編製第1季財務報告，但就115年1月1日外價金開帳數法令適用，未依內部控制作業程序於事前洽請法令遵循單位提供意見確認適法性，即逕自於上開監理報表將115年1月1日外價金期初餘額收回減少為560億元，較前一年度期末餘額減少475億元，與內部控制制度及相關作業程序不符，顯示新光人壽雖有建立內部控制制度，但功能未能有效發揮，核有違反保險法第148條之3第1項授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項第8款規定，依保險法第171條之1第4項規定，核處180萬元罰鍰。

除此之外，保險局也指出，新光人壽於115年5月15日發布115年第1季財務報告後，115年5月20日仍以錯誤基礎之外價金數額，向安定基金申報115年4月月報表資料，直至申報115年5月月報表資料始報送正確數據，核有違反保險法第148條之1第2項規定情事，依保險法第171條之1第1項規定，核處60萬元罰鍰。所以兩者合計一共罰240萬元。

新光人壽 金管會 餘額

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