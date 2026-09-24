連錯兩次！新壽475億外價金爭議落槌 金管會開罰240萬元

新壽逕自減少475億元外價金，金管會正式開罰。金管會24日宣布，新壽不僅未事前確認適法性、逕自降低外價金，首季財報改正後又持續錯報監理月報，兩項缺失合計開罰240萬元。

金管會指出，新壽2025年底外價金餘額為1,035億元，但2026年1月月報，1月1日期初餘額卻降至560億元，等於逕自減少475億元。

問題在於，當時外價金規定只有「提存」及「沖抵」兩種處理方式，並沒有逕自收回機制。新壽在決策前也未依內控制度，先洽法令遵循單位確認適法性。

金管會認定，新壽雖建立內控制度，但功能未有效發揮，違反保險業內控相關規定，因此開罰180萬元。

新壽之後已修正。5月15日公布首季財報時，3月底外價金餘額已提列至1,041億元，並揭露今年1月1日開帳餘額為1,035億元。

但首季財報才剛改正，監理報表又出錯。新壽5月20日向保險安定基金申報4月月報時，外價金仍採錯誤數額，直到申報5月月報才改為正確數據。

金管會認定，新壽未依規定正確申報財務業務資料，再開罰60萬元，兩項違規合計240萬元。