秋季出遊神隊友！合庫人壽旅平險最高1,100萬保障

秋季出國旅遊旺季到來，不少民眾已開始規劃日本、韓國賞楓或海外度假行程。出發前除了安排機票、住宿與行程，也別忘了備妥旅遊保障。合庫人壽網路投保旅平險提供最高新臺幣1,100萬元意外身故／失能保障，最快出發前1小時仍可完成線上投保。

秋季海外旅遊常遇到日夜溫差、氣候及飲食環境改變，行前也可提前檢視旅遊期間的醫療保障。合庫人壽網路投保旅平險國外旅遊可附加傷害醫療保險最高保額110萬元；海外突發疾病醫療最高保額330萬元，前往特定旅遊地區時，保障額度更可依保單條款約定提高至300%，降低旅途中突發醫療支出帶來的負擔。

即日起至2026年9月30日止，於活動期間透過合庫人壽網路投保符合滿額資格，即有機會抽中合庫運動明星親筆簽名球或球拍。

此外，至2026年12月31日止，成功投保「合庫人壽網路投保旅平險」，還可參加旅平險專屬抽獎，有機會獲得聚日式鍋物雙人餐券及AIRSIM海外上網數據充值券；新註冊或既有會員登入合庫人壽網路投保平台，另可享有「百元AIRSIM無國界上網卡」或「AIRSIM eSIM 100元儲值額」（二選一）。