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臺銀人壽加入健康幣首波壽險合作行列 串聯健康幣、外溢保單

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

衛生福利部22日舉辦「顧健康 賺飽幣」健康幣啟動記者會，臺銀人壽名列首波參與健康幣合作的壽險業者之一。身為國內唯一的國營人壽保險公司，臺銀人壽表示，將結合全體同仁與通路的力量，協助健康幣政策走進民眾日常，讓每一次健康行動都能化為看得見的回饋。

依衛福部規劃，年滿 18 歲、具健保資格的民眾，自 10 月起接受公費成人健檢、各項癌症篩檢、B、C 型肝炎篩檢，或接種流感、新冠與肺炎鏈球菌疫苗，就能累積健康幣；存滿 1,000 幣後，12 月起即可開始兌換，效期為 2 年。兌換端由政府與民間共同參與，從便利商店、量販店、藥局、醫院到健身場館，壽險公司也名列其中，將以外溢保單及各項健康獎勵，回饋積極照顧健康的民眾。

臺銀人壽表示，健康幣用實質回饋推動民眾及早篩檢、按時接種，這與外溢保單「做好健康管理、就能少繳保費」的精神不謀而合。保險的角色，也正從生病後的理賠，擴展為平日陪伴保戶照顧健康的夥伴。

臺銀人壽自第4季起，將透過官方社群媒體與健康講座分享健康幣知識，並針對官方粉絲專頁粉絲及官網保戶專區會員舉辦集幣活動。民眾只要集健康幣達 300 幣以上，並依活動公告方式參加，就有機會獲得商品兌換券，鼓勵保戶與民眾踏出集幣第一步。

臺銀人壽董事長張志宏表示：「健康幣讓照顧自己這件事變得有感、有回饋，這與臺銀人壽刻正規劃外溢保單的初衷完全一致。作為國營壽險公司，我們希望不只在保戶需要理賠時提供支持，更能在日常生活中陪伴保戶做好健康管理。臺銀人壽將與通路夥伴攜手，讓健康幣成為民眾生活中的小確幸，共同為健康台灣盡一份心力。」

臺銀人壽呼籲民眾趁著健康幣開跑與秋冬疫苗接種季，儘早下載「全民健保行動快易通｜健康存摺」App 登入健康幣專區，完成健康任務累積健康幣，並參加臺銀人壽集幣活動。

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