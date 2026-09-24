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金管會推動保險業角色轉型 陳彥良鼓勵業者朝二方向發展

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會副主委陳彥良24日出席「2026國泰人壽未來健康日」表示，面對高齡化及國人健康餘命落差，金管會將持續推動保險業角色轉型，鼓勵保險業者開發多元保障及高齡化保險商品、擴大資金投入健康產業，周邊單位也已打造保障型保險投保平台，以及退休投資等管道，逐步建構全民健康生態系。

陳彥良表示，健康、長壽及壽命都需要支持，相關工作必須一步一腳印推動，正如《荀子》所言「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海」，政府與業界應持續累積各項健康及金融支持機制，逐步打造健康、樂活的台灣。

陳彥良指出，金管會鼓勵保險業角色從過去偏重「事後理賠」，逐步轉向「事前健康管理」及預防準備，除了讓保險發揮傳統風險移轉功能，也希望進一步透過保險商品、健康服務及投資機制，協助民眾提早為未來的健康及退休生活做好準備。保險業也應逐步跳脫單一現金給付模式，發展生活給付、實物給付等多元形式，金管會將鼓勵保險業者開發更多元的保障及符合高齡化社會需求的保險商品。

根據衛福部統計，國人平均壽命約80歲，健康壽命約72歲，兩者相差約8年，代表國人雖然壽命延長，但仍有一段不健康餘命。陳彥良認為，面對人口老化，除了追求延長壽命，更重要的是縮短不健康餘命，因此需要提升國人對保障投保及健康支持的重視。金管會除了推動全齡金融，也需要與業界合作，從金融制度及商品服務等面向，提供民眾更多元的健康及退休準備工具。

陳彥良表示，金管會也將持續鼓勵保險業擴大資金投入健康投資場域，透過金融與健康領域的連結，建構全民健康生態系，讓保險資金除了發揮傳統金融功能，也能進一步支持健康相關產業及服務發展，逐步形成金融、保險與健康相互支持的環境。

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