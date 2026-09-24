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渣打銀行：美股及科技類股仍有進一步上漲空間

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲。圖／渣打銀行提供
渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲。圖／渣打銀行提供

美股今年持續走高，人工智慧（AI）投資熱潮也讓市場泡沫疑慮升溫，不過渣打銀行認為，目前支撐美股的主要力量仍是企業獲利，而非單純評價擴張或投機炒作。渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲表示，美股今年本益比反而明顯下降，原因並非股價下跌，而是企業獲利成長速度超過股價，美股及科技類股仍有進一步上漲空間。

布思哲指出，市場近期頻繁將目前AI熱潮與1990年代末期網路泡沫相比，AI發展速度與資本投入規模確實相當驚人，未來不排除投資人過度樂觀，最終造成市場大幅修正，但從目前市場定價來看，尚未到達當年網路泡沫的亢奮程度。

值得注意的是，2026年美股評價出現明顯下修，本益比降幅更是2022年以來最大，但兩次評價下修原因完全不同。2022年聯準會全年累計升息4.25個百分點，美國10年期公債殖利率由年初略高於1.5%快速攀升，風險資產面臨大幅重新定價。

相較之下，今年美國10年期公債殖利率雖同樣走高，但截至目前升幅約0.8個百分點，且年初殖利率就已站在4%以上，對資產評價造成的衝擊相對溫和。

布思哲表示，即使近期市場波動加劇，截至9月中旬美股今年仍上漲逾10%，但本益比反而下降，關鍵就在企業獲利跑得比股價更快，「投資人不僅取得正報酬，目前市場評價也比2025年底更加合理。」

對於市場質疑企業獲利可能因AI相關交叉持股評價上升、產生一次性未實現收益，渣打指出，其每股盈餘預估並未計入「其他收入」貢獻。今年第二季美國企業其他收入合計略低於1,000億美元，相較市場預估全年獲利約3.2兆美元，並非獲利主要來源；即使排除此部分，第二季每股盈餘仍年增逾30%。

至於另一項風險、AI資本支出能否持續，渣打目前也尚未看到反轉跡象。根據企業最新投資計畫，渣打近期反而上調2026年及2027年AI資本支出預估，目前相關投資的投入資本報酬率仍超過25%，只要報酬率沒有明顯下降，企業就仍有持續擴張AI投資的誘因。

布思哲表示，渣打目前仍看好美股與美國科技股前景，若因聯準會利率預期、AI資本支出疑慮或季節性因素造成市場整理，反而可能提供增加配置的機會。不過投資仍應維持分散，除美國科技股外，日本以外亞洲同樣可望受惠AI趨勢；債券殖利率若逐步觸頂，加上新興市場央行需求支撐，黃金也值得持續關注。

渣打銀行 美股 網路泡沫

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