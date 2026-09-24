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孫明德：美今年恐再一次升息 台灣則「走自己的路」

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台經院景氣預測中心主任孫明德。台經院／提供
台經院景氣預測中心主任孫明德。台經院／提供

美國可能正式進入新一輪升息循環。台經院景氣預測中心主任孫明德24日表示，回顧美國過去40年升息經驗，一旦啟動升息，至少都會有四次，若依目前節奏推估，今年可能還會再升息一次、明年約有兩次，「接下來大概只會更多，不會更少」；不過台灣經濟與物價條件不同，即使美國持續升息，台灣央行也未必要跟進。

孫明德指出，美國進入升息循環後，美元可能維持強勢，並牽動美股、美債、大宗物資、黃金及其他國家貨幣表現，全球金融環境都將受到影響。

而台灣是否跟進升息，孫明德認為，台灣物價漲勢不像美國猛烈，加上油電價格具有平穩機制，央行政策空間相對充裕；另一方面，若台美利差擴大、部分資金外流，也可適度減輕新台幣升值壓力，對傳統產業及中小企業未必是壞事。

孫明德指出，台灣目前資金環境也面臨兩難，資金太寬鬆，資金可能進一步集中AI產業；若快速緊縮，中小企業反而首當其衝。因此台灣央行考量與美國不盡相同，仍會依國內物價、出口及景氣狀況綜合評估，「我們會走自己的路」。

台經院院長張建一表示，後續政策關鍵仍在美國消費者物價指數（CPI），目前美國CPI雖未持續上升，但仍維持高檔，加上柴油、汽油價格偏高，物流成本最終可能反映至零售價格。

張建一指出，美國經濟基本面仍具韌性，消費及AI投資維持強勁，失業率也未明顯惡化；若通膨持續居高不下，聯準會仍可能出手。他研判，今年剩餘兩次會議中，「至少應該會有一次升息」，聯準會除了回應市場利率壓力，也須維持政策公信力。

至於台灣經濟景氣狀況，張建一指出，主計總處8月已將今年經濟成長率上修至11.05%，除投資表現強勁外，民間消費也是亮點。過去AI產業表現一枝獨秀，但近期部分傳統產業也逐漸切入AI供應鏈，加上低基期及非紅供應鏈效應，景氣已有逐步擴散跡象。

張建一表示，近兩年AI相關產業獲利佳，企業獎金增加，加上股市上漲帶來財富效果，有助支撐消費，今年又有普發現金1萬元挹注，預期下半年內需動能仍可延續。雖然明年面臨較高基期，AI出口增速可能放緩，但AI需求並不至於倒退，明年經濟成長表現仍可維持一定水準。

孫明德補充，台灣目前經濟可說是「內外都熱」，一般民間消費成長超過2%就算不錯，今年則接近5%，主要受惠AI帶動出口、投資及股市財富效果。不過，後續仍須留意AI資金是否轉趨緊縮，以及股市資金板塊變化，這將成為第4季景氣能否延續的重要觀察指標。

台經院院長張建一。台經院／提供
台經院院長張建一。台經院／提供

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