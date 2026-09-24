金價失守4,300美元！Fed 再升息陰影壓頂

國際金價跌破每英兩4,300美元，延續前一日弱勢格局。24日盤中一度下探4,273.73美元，最高僅4,303.30美元；若從五日走勢觀察，金價已從約4,375美元一路滑落至4,285美元附近，短線賣壓明顯。

金價此波急跌，主因Fed再升息預期快速升溫。美國9月企業活動優於預期，加上Fed官員接連釋出鷹派訊號，市場對10月再升息1碼的押注升至約七成，帶動美元升至近兩個月高點，美債殖利率同步攀升，其中10年期殖利率一度突破5.1%，不孳息黃金因而承壓。

技術面也轉弱，金價目前已跌破5日、10日及20日均線，並逼近約4,275美元的60日均線，使4,270至4,300美元成為短線重要攻防區。若4,270美元失守，下一步恐再測試4,235美元附近支撐。

不過，中長線買盤尚未全面退場。央行持續購金及黃金ETF資金回流，仍為金價提供結構性支撐，市場也開始觀察，若Fed後續升息幅度不如目前預期，黃金能否在利空逐步消化後重新站回4,300美元。