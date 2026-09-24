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迎中秋連假「日常採買」優惠登場 悠遊付最高10%回饋金

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中秋佳節、雙十國慶連續假期陸續到來，悠遊卡公司推出「日常採買悠遊付滿額最高10%回饋」優惠活動，自即日起至10月31日止，攜手雙北11大知名傳統市場及台灣菸酒、台糖蜜鄰等品牌通路，祭出滿額最高10%回饋；民眾不論是採買中秋烤肉食材、挑選節慶伴手禮，或是日常民生用品補貨，都能享受回饋。

日常採買到指定通路回饋活動期間自即日起至10月31日止，民眾到臺北市公有南門市場、成功市場、士東市場、北投市場、東三水街市場、新富市場（含新富町文化市場）、西湖市場、中崙市場以及新北市黃石市場、五股市場、泰山市場共11大指定市場，以及台灣菸酒、台糖蜜鄰等品牌通路使用悠遊付結帳，單筆滿200元享7%回饋金，每悠遊付會員回饋上限200元，活動總回饋金額上限50萬元，送完為止；此外，還可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動疊加，符合指定回饋門檻，最高可享10%悠遊付回饋金。

悠遊卡 悠遊付 雙北

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