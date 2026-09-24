聯卡中心推信用卡簽帳單電子化 遠東SOGO率先導入

聯卡中心今天表示，自今年9月起正式推出「持卡人信用卡簽帳單電子化」服務，並由遠東SOGO百貨率先導入，此外，年底前將推出推廣獎勵方案，盼該服務可擴展至全台百貨消費場域。

聯卡中心今天發布新聞稿說明，隨著愛護地球與淨零減碳趨勢已成為全民共識，規劃將「持卡人信用卡簽帳單電子化」服務推廣至與大眾生活密切且屬高頻次交易的產業。

聯卡中心表示，透過邀請特約商店參與，由聯卡中心分享、輔導並複製百貨產業導入無紙化優質體驗，進行刷卡機功能提升來降低日常簽帳單紙本耗能，除可為大眾帶來便捷、低碳的數位消費新日常外，更能成就各行各業參與永續發展與實踐落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的具體目標邁進，共同減輕地球負擔。

聯卡中心也宣布同步推出「特約商店電子簽帳單推廣獎勵方案」，即日起至今年底前，特約商店若協助引導持卡人以無紙化方式留存交易存根聯，將針對參與且落實本活動的特約商店，提供每台刷卡機新台幣100元超商禮券或等值商品，鼓勵更多商家共同響應電子簽帳單及無紙化行動。

聯卡中心表示，遠東SOGO百貨的率先導入，具有重要示範意義。未來將以此次合作經驗為基礎，積極攜手更多特約商店、零售通路及支付產業夥伴，持續擴大電子簽帳單應用場景，讓數位支付不僅追求「便利」，更能兼顧「永續」，逐步降低紙張使用與資源耗用。

聯卡中心表示，期待透過支付產業與零售通路共同參與，讓消費者從日常每一筆刷卡交易開始實踐綠色生活，讓「少印一張簽帳單」成為人人都能參與的減碳行動，共同打造更便利、更友善、更永續的綠色支付新生態。