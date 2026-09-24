國壽未來健康日首揭保戶健康餘命 林昭廷：不只活得久更要活得健康

國泰人壽24日舉辦「2026國泰人壽未來健康日」首度揭露保戶健康餘命達71.49歲，平均壽命為84.31歲，國泰人壽總經理林昭廷於致詞時強調，現代人追求的不應只是延長生命年歲，更要提升「健康餘命」；國泰人壽持續結合擁有超過200萬用戶的「FitBack健康吧」平台，跨界攜手推動健康行為，並從公司企業內部設計獎勵機制帶頭推動，同時國壽倡議將「健康要存、醫療要備、照護要談」三項行動落實於日常生活中。

林昭廷指出，近期政府跨部會積極推動健康促進，各界對於提升民眾生活品質的看法高度一致。國泰人壽今年連續第三年發布以近800萬保戶數據《國泰人壽2026保戶健康年報》，並將延長民眾的健康餘命列為長期推動的核心目標。他說，比起單純延長壽命，健康餘命的增加對社會與個人才更有實質意義。當國民的健康餘命延長，不僅能大幅提升晚年生活品質，更能有效降低長期醫療資源的重擔，使國家資源能更良性地挪移到預防與健康促進領域。

國壽健康智庫從《國泰人壽2026保戶健康年報》調查約769.5萬保戶的數據發現，若與亞洲高度發展國家相比，保戶老化指數近年增幅最明顯，已逼近老化程度最高的日本，顯示高齡化進程迅速推進；此外，2025年保戶平均壽命為84.31歲，較全國約多3歲，健康餘命則為71.49歲，約占生命時間的85%，相當於仍有15%的不健康餘命。

健康時間的減損也反映在醫療與照護期望支出上，國泰人壽整合保護申請理賠的醫療收據與外部照護資料，分析健康風險背後的財務影響顯示，從0歲起算，男性一生自費醫療與高齡照護的期望支出（非實際支出）約414萬元，女性約558萬元，期中高齡照護期望支出占比逾五成，反應長壽的財務挑戰。

要維持長期的健康生活並不容易。林昭廷坦言，運動、均衡飲食與規律健檢等觀念雖然人盡皆知，但落實起來往往「枯燥無味」，在繁忙的工作與生活壓力下，民眾常常抱持「明天再開始」的心態而難以持之以恆。此外，健康生活無法單靠單一企業達成，必須整合政府、企業、異業夥伴及同業的力量共同投入。

為此，國泰人壽全力推廣數位健康促進，期盼結合旗下已突破200萬會員的「Fitback健康吧」，串聯衛福部推廣的「健康幣」與運動部的「運動幣」，協助民眾建立良好的運動與飲食習慣、落實疫苗接種與定期篩檢，並兼顧身心平衡。

林昭廷指出，FitBack健康吧鼓勵使用者「每月至少21天達成每日走7,500步」，但在公司內部檢視時發現，整體部門平均達標率僅約16%，部分高壓的工程師部門及格率甚至僅約6%，最低的單位甚至僅有0.5%。

面對這項普遍的職場痛點，林昭廷表示將從自身做起，國泰人壽內部將積極研擬調整上班習慣與開會時段，並設計更具吸引力的員工獎勵機制，督促並激勵員工每月至少21天達成標準，致力提升職場健康促進的落實度，並期盼社會各界與更多民眾積極加入健康管理的行列。

同時，國泰人壽提出「提升健康餘命」的三大行動，首先，健康要存，每年於生日前後檢視健檢結果與追蹤，為自己培養一項能持續的健康習慣；其次，醫療要備，定期盤點保障缺口，預留可即時運用的醫療準備金；最後，照護要談，60歲以前與家人討論未來「誰來照顧、在哪裡照顧、費用如何支應」。讓長壽人生保留更多健康與自主的選擇空間。

國泰人壽同步推出保險業界首創以小樹點作為外溢保單回饋，以「點實成金住院醫療終身保險（外溢型）」為例，將健康管理回饋由過往保費折減，升級為日常運用更彈性的小樹點（失活），投保該保單的保戶透過參與FitBack健康吧的健康任務，累積任務值，達指定會員等級即可於保單周年獲得點數回饋，例如達到樂享家等級，即可享有續年度保費3%點數回饋，若保費每年3萬元，即可享有900點。