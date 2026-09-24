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中秋連假前台股避險情緒升高 新台幣早盤貶破31.8元
美股全面收跌，美公債利率跳升壓抑股市。今早台股開低，新台幣匯價也以貶值3.4分開出，開盤15分鐘內觸及31.8元後，再下探31.85元。
在國際政經方面，伊朗總統重申不允許荷莫茲海峽自由使用。美9月標普全球製造、服務業PMI逾4年新高。聯準會理事巴爾(Barr)稱或需進一步政策調整。中國國家主席習近平已抵達華盛頓，美國總統川普罕見親赴機坪迎接。
匯銀分析，在中秋連續假日前，台股避險情緒升高，而美元指數仍在101之上，新台幣易貶難升。
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