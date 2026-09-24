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富邦富裕商機多重資產基金獲准成立 掌握科技、醫療、新消費三大趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦富裕商機多重資產基金小檔案。資料來源：富邦投信整理；資料日期：2026.08
富邦富裕商機多重資產基金小檔案。資料來源：富邦投信整理；資料日期：2026.08

隨AI科技快速發展，全球財富創造模式與高資產族群消費結構同步轉變，從科技創新、醫療健康到消費升級，正形成新一波長期成長商機。富邦投信看準全球財富版圖重塑趨勢，推出富邦富裕商機多重資產基金9月21日獲主管機關核准成立，透過「富裕商機＋多元資產」雙軸策略，布局科技新引擎、醫療新動能及消費新模式三大主軸，並搭配多元資產配置，掌握全球高資產族群所帶動的結構性投資機會。

富邦投信指出，AI浪潮不僅改變產業結構，也加速全球財富重新分配。根據高盛證券對全球家族辦公室的調查，截至2025年第3季，AI投資金額占全球創投資金比重已突破53%，顯示全球資金持續向AI領域集中；另一方面，高資產族群消費影響力同步提升，2025年穆迪（Moody‘s）調查美國收入最高10%家庭已貢獻近半數消費支出。隨新世代富裕族群更加重視時間效率、健康管理及個人化體驗，財富效果也由科技進一步外溢至醫療健康與消費領域。

基金操作策略採取「富裕商機＋多元資產」雙軸布局。富裕商機聚焦長期成長機會，透過掌握全球富豪持有企業，以及受惠高資產個人消費需求的關鍵產業，涵蓋消費、科技及醫療保健等領域，一同參與財富長期增值機會；「多元資產」則研判全球產業獲利前景與發展趨勢，綜合考量全球富豪投資方向與需求變化，並透過風險監控機制主動管理投資組合曝險、動態調整投資水位，在追求資本成長機會的同時，運用股債配置達到多元分散，在掌握趨勢與控制波動之間取得平衡。

富邦富裕商機多重資產基金經理人薛博升表示，展望第4季，市場關注焦點可能逐步由聯準會貨幣政策轉向美國期中選舉本身。隨選舉時程推進，政策立場、國會權力版圖及財政議題對市場的影響可能升高，並成為牽動投資人風險偏好的重要變數，因此第4季除持續觀察利率政策及經濟數據外，也須提高對政治與政策不確定性的敏感度。

薛博升表示，短期政策變數並未改變長期結構性趨勢，AI持續推動科技創新與新一輪財富創造，高資產族群持續擴大，也將帶動健康管理、醫療創新與消費升級需求。基金將持續聚焦科技、醫療及消費三大富裕商機，並透過股債等多元資產配置及動態調整投資組合，在參與全球長期成長趨勢的同時，因應第4季市場波動。

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