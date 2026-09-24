金融業放款、投資動能衝高 反映製造業資金需求強勁

中央銀行公布8月M1B及M2年增率，分別下降為6.65%及6.79%。下降主要原因為外匯存款及活期儲蓄存款成長減緩。8月全體貨幣機構放款與投資年增率達9.43%，為自1998年12月以來新高。

全體貨幣機構放款與投資的主要動能來自放款，其年增率由前月的9.85%升至8月的10.49%，為2005年1月以來新高。相較之下，證券投資年增率由5.43%降至4.5%。數據反映企業（特別是製造業）資金需求非常強勁。

央行經研處行務委員劉淑敏表示，以日平均數觀察，M1B年增率走緩，主因活期儲蓄存款成長放慢，主要受到證券劃撥存款變動影響。

雖然證券劃撥存款月底餘額仍高，但其日平均年增率由上月的21.39%降至19.02%，主因8月股市日平均成交值下滑。這顯示股市短期波動對貨幣供給產生直接影響。值得留意的是，8月全體貨幣機構放款年增率達10.49%，創2005年1月以來新高。

劉淑敏表示，各行業中，製造業是放款增長的最大貢獻者，其中又以AI相關的電子製造及電子零組件業需求最為明顯，主要受到購料、設備投資及相關聯貸案帶動。除此之外，公營事業（如中油、台電）與金融保險業放款亦顯著增長，但主要動能仍在製造業。

8月外匯存款年增率由上月的10.97%降至8.32%，但餘額新台幣9兆6488億元，仍攀歷史新高。年增率下滑，主要是8月新台幣升值，拉低年增率；8月外匯存款續增，顯示出口暢旺廠商因頻繁對外營運需求（如購料）傾向保留外匯直接使用，而非換回新台幣。

整體而言，8月金融情勢反映企業資金需求仍相當強勁，帶動全體貨幣機構放款與投資年增率攀上1998年底以來新高，其中又以製造業為主要成長動能。

另一方面，M1B年增率受到股市成交降溫、證券劃撥存款增勢放緩影響而走緩，不過，今年上市櫃公司發放現金股利規模創高，仍為市場挹注充沛資金。

外匯存款變動主要反映出口商實際營運需求與新台幣升值之計價效應。整體數據顯示經濟活動仍活躍，市場信心維持穩健。