快訊

不用調高健保費！明年健保總額破兆元 連3年成長率達上限5.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

中小企業永續大減壓！金管會：強制接軌家數大減 申報延兩個月

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

中小型上市櫃公司永續揭露大減壓。金管會大幅調整2028年第三階段接軌規定，原本1,726家公司須強制接軌IFRS永續揭露準則，未來僅剩316家，強制接軌家數大減逾八成；資本額20億元以下公司原則上可暫緩接軌。

金管會主委彭金隆表示，這次並非改變2050年淨零目標，而是考量國際趨勢及中小企業實際負擔，改採「目標不變、步驟調整」，由大型企業、高碳排公司先行。

金管會這次共祭出「對象、內容、確信、時程」四大緩衝措施，且適用範圍不同。

第一是對象縮減。2028年第三階段原涵蓋資本額50億元以下、共1726家公司；調整後僅20~50億元，加計未滿20億元但屬環境部納管高排放企業須強制接軌，共316家，較原規劃大減八成。

加計第一階段126家、第二階段118家，未來共560家強制接軌。

金管會指出，雖家數大減，但仍涵蓋上市櫃公司逾87%市值、逾96%溫室氣體排放量，希望把有限資源優先集中在市場影響及碳排較大的企業。

第二是內容簡化，限第三階段公司，即上述316家適用。接軌前兩年先聚焦氣候資訊，其他永續議題延至第三年、即2030年才強制揭露；最難取得供應鏈資料的範疇三排放，則改為自願揭露。

第三是確信鬆綁，範圍擴及第二、三階段公司，共434家適用。未來免除母公司個體層級的範疇一、二確信，改以合併集團層級資訊為主，降低重複確信成本。

第四是時程延後，範圍再擴大至全體接軌公司，共560家。首次接軌前兩年，永續專章可由原本3月底與財報同步申報，延後至股東會前14日，實務上約可拉到5月底，多出約兩個月緩衝；第三年再恢復同步申報。

不過，資本額20億元以下、共1410家公司並非完全不用揭露，仍須揭露氣候治理、風險管理及範疇一、二溫室氣體等基本氣候資訊，並透過ESG評鑑、供應鏈及永續投融資等機制鼓勵自願接軌。

金管會預計2030年再依國際趨勢及企業準備程度，檢討是否擴大下一階段適用範圍。

彭金隆表示，下一階段金管會將與環境部從兩方向合作，一是優化碳足跡計算工具及排放係數資料庫，降低中小企業盤查成本；二是讓環境部查驗與金管會確信程序盡量銜接，減少同一份數據重複查驗、確信。

他強調，「淨零目標沒有變，改變的是推進的節奏跟方法」，相關年報準則及配套規範預計年底前完成修正。

中小企業 金管會 永續

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

避免推動減碳擾民 彭金隆：與環境部攜手作出四大調整措施

攜手推動永續協作五大面向 彭啓明：減輕七成小型上市櫃公司法遵負擔

金管會10月政策大爆發 高雄專區、虛擬資產接力上路

銀行存款「上鏈」金管會開放 台新銀有望搶頭香

相關新聞

川習會前市場觀望 新台幣量縮翻貶收31.716元

台股今天收盤強勢突破4萬8000點大關，並改寫歷史新高，帶動新台幣匯率走揚，不過川習會即將登場，觀望氛圍轉濃，午後部分外...

國泰金控綠色採購達15.33億元、年增44％ 登金融業之冠

環境部23日舉辦「2025年民間企業團體綠色採購績優單位頒獎典禮」，國泰金控（2882）繳出亮眼成績單，2025年度綠色採購金額高達15.33億元，較前一年大幅成長44%，不僅穩居金融業之冠，更勇奪「非製造業大型企業組」第一名大獎，寫下連續16年獲環境部綠色採購績優單位肯定的紀錄。

央行放鬆管制對撞天量交屋潮 永慶葉凌棋：這問題未解決…買氣難放量

永慶房產集團業務總經理葉凌棋23日在「2026年第4季房屋趨勢前瞻報告」記者會中表示，在今年交屋潮挑戰30年新高下，銀行資金勢必受到排擠，第二戶貸款申貸更困難。

央行放鬆管制、房價要反彈了？ 永慶葉凌棋：沒有條件

永慶房產集團業務總經理葉凌棋23日在「2026年第4季房屋趨勢前瞻報告」記者會中表示2025、2026年全國使照量呈現連兩年站上八萬戶，尤其今年前七月使照量約達8.3萬戶、創2006年單月統計以來新高量，預估今年全年量能將突破14.2萬戶，創1997年以來新高紀錄；在今年交屋潮挑戰30年新高下，銀行資金勢必受到排擠，第二戶貸款申貸更困難。

避免推動減碳擾民 彭金隆：與環境部攜手作出四大調整措施

為我國走向2050完成淨零碳排之路，但又避免徒增中小企業太多負擔，金管會與環境部今日召開聯合記者會宣布重大調整措施，金管會主委彭金隆指出，主要有四大調整面向，其中依照比例原則，原本資本額50億以下的公司都要納入第三階段揭露永續準則，現在強制揭露門檻降至20億，資本額不到20億的公司則免納入第三階段適用永續準則，但仍要強制揭露氣候相關資訊。

聯邦投信獲准進駐高雄資產管理專區 攜手國際夥伴拓展新版圖

聯邦投信再傳業務布局新進展，9月21日獲金管會核准進駐「亞洲資產管理中心高雄資產管理專區」，辦理多通路銷售境外未具證券投資信託性質基金，未來將與國際知名基金公司合作，引進境外包括私募股權、私募債權、私募基礎建設、私募美國土地等基金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。