中小企業永續揭露大減壓！金管會放寬規定 資本額20億以下可暫緩接軌

中小型上市櫃公司永續揭露大減壓。金管會大幅調整2028年第三階段接軌規定，資本額20億元以下公司原則上可暫緩接軌，原本1,726家公司須強制接軌IFRS永續揭露準則，未來僅剩316家，強制接軌家數大減逾八成。

金管會、環境部昨（23）日共同召開記者會，說明這項重大政策。金管會主委彭金隆表示，這次並非改變2050年淨零目標，而是考量國際趨勢及中小企業實際負擔，改採「目標不變、步驟調整」，由大型企業、高碳排公司先行。

環境部長彭啓明表示，國家永續目標不變，但必須務實為企業減壓，同時讓會計業、顧問業走得更穩健，淨零轉型是場耐力馬拉松，政府角色不是只開罰單、設門檻，而是要做企業轉型路上最堅實的後盾與陪伴者。

金管會此次共祭出「對象、內容、確信、時程」四大緩衝措施，且適用範圍不同。第一是對象縮減，2028年第三階段原涵蓋資本額50億元以下、共1,726家公司；調整後僅20至50億元，加計未滿20億元但屬環境部納管高排放企業須強制接軌，共316家，較原規劃大減八成。加計第一階段126家、第二階段118家，未來共560家強制接軌。

第二是內容簡化，限第三階段公司，即上述316家適用。接軌前兩年先聚焦氣候資訊，其他永續議題延至第三年、即2030年才強制揭露；最難取得供應鏈資料的範疇三排放，則改為自願揭露。

第三是確信鬆綁，範圍擴及第二、三階段公司，共434家適用。未來免除母公司個體層級的範疇一、二確信，改以合併集團層級資訊為主，降低重複確信成本。

第四是時程延後，範圍再擴大至全體接軌公司，共560家。首次接軌前兩年，永續專章可由原本3月底與財報同步申報，延後至股東會前14日，實務上約可拉到5月底，多出約兩個月緩衝；第三年再恢復同步申報。

不過，資本額20億元以下、共1,410家公司並非完全不用揭露，仍須揭露氣候治理、風險管理及範疇一、二溫室氣體等資訊，並透過ESG評鑑、供應鏈及永續投融資等機制鼓勵自願接軌。

金管會預計2030年再依國際趨勢及企業準備程度，檢討是否擴大下一階段適用範圍。

彭金隆表示，下階段金管會將與環境部從兩方向合作，一是優化碳足跡計算工具及排放係數資料庫，降低中小企業盤查成本；二是讓環境部查驗與金管會確信程序盡量銜接，減少同一份數據重複查驗、確信。