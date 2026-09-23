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金融科技競爭力獲肯定 第一金證智慧申購系統奪玉山獎全國首獎

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
第一金證智慧申購系統獲玉山獎最佳產品全國首奬。左起：第一金證副總邵正中、董事長陳致全、副總張煥政、協理吳秋吟。圖／第一金證提供
第一金證智慧申購系統獲玉山獎最佳產品全國首奬。左起：第一金證副總邵正中、董事長陳致全、副總張煥政、協理吳秋吟。圖／第一金證提供

第一金證券在第23屆國家品牌玉山獎大放異彩，除了獲得傑出企業、最佳產品「智慧申購系統」、最佳人氣品牌「蛛網智慧單系統」等3大獎項，更以「智慧申購系統」榮獲最佳產品類全國首獎的殊榮。

第一金證券董事長陳致全表示，感謝評審團青睞，獲得全國首獎代表公司資訊能力又提升一級，金融科技競爭力與創新力得到肯定。

智慧申購核心技術來自台北商業大學與台北科技大學團隊共同研發創新專利，與第一金證券合作，成功讓創新技術具體落地，是金融科技產學合作的典範。

至於蛛網智慧單系統，是一種機械式的網格交易策略，核心邏輯是透過「低買高賣」來應對市場的震盪波動。蛛網策略預先在特定價格區間佈下買單與賣單，像蜘蛛網一樣捕捉股價上下跳動帶來的價差利潤，提供客戶在行情震盪中，利用系統導引精準低買高賣，讓財富自動結網。

第一金證券持續強化營運體質，營運績效持續成長，今年前8月自結稅後盈餘17.54億元，年增率高達192%，經紀、承銷、自營等3大支柱業務健全發展，建立以服務為本的文化，客戶滿意度持續提升；另外，在公平待客、責任投資、員工照護等面向，屢屢獲得外部肯定，企業品牌形象顯著提升，今年已是第5年獲得玉山獎傑出企業。

近年台股交投熱絡，許多新股申購都吸引投資人熱烈參與，第一金證券因應投資人需求推出智慧申購系統，參加新股抽籤從被動等待到主動卡位，僅需在系統一次設定價格區間、價差金額或溢價率等條件，系統自動同步最新申購資訊並判斷是否符合預期，可自行選擇僅接收通知或自動發送申購委託功能，免除因工作忙碌而忘記申購的遺憾。

此外，第一金證券與第一銀行合作推出自動貸，成功完成一銀樂活信貸循環額度申請後，當申購股款不足時，系統可自動連結循環額度完成扣款，大幅降低參與抽籤門檻；未中籤款項退回後，系統自動還款，減少繁瑣的帳務處理。該項服務推出後獲得眾多客戶好評。

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