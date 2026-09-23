國泰金控綠色採購達15.33億元、年增44％ 登金融業之冠

環境部23日舉辦「2025年民間企業團體綠色採購績優單位頒獎典禮」，國泰金控（2882）繳出亮眼成績單，2025年度綠色採購金額高達15.33億元，較前一年大幅成長44%，不僅穩居金融業之冠，更勇奪「非製造業大型企業組」第一名大獎，寫下連續16年獲環境部綠色採購績優單位肯定的紀錄。

國泰金控近年加速推動低碳轉型，透過「永續採購、綠色金融商品、綠色建築、智慧綠房東」等行動，將永續落實至日常營運。國泰金控副總經理翁德雁表示，國泰金控近年將綠色採購由「理念」轉化為「制度」，於內部採購規範中納入永續採購原則，允許在符合使用需求且價差10%以內情況下，採購具有環保標章或環境友善認證之產品與服務，有效降低第一線執行門檻。

目前國泰金控綠色採購範疇，已全面涵蓋綠電、電腦與伺服器、保險商品、綠建材及節水設備等多元領域，運用龐大的採購規模支持綠色市場發展，讓永續理念從企業內部向外擴散。

在自身營運減碳方面，國泰金控及旗下人壽、銀行、產險、證券及投信等主要子公司總部，已於2025年全面達成100%使用再生能源的重要里程碑，其中國泰人壽推出的「智慧綠房東」針對商辦大樓租戶自建綠電不易的痛點，以房東角色串聯節能管理與再生能源共享機制，讓中小企業租戶在既有營運環境中接軌低碳；同時，亦持續將碳管理概念深植於保險、貸款、信用卡等金融商品與服務中。

為擴大供應鏈影響力，國泰金控自2016年起持續辦理供應商大會，分享永續趨勢與綠色採購實務經驗，並透過綠色採購工作坊協助供應商了解環保標章、綠色產品及申報制度，由過往的「單向要求」轉為「雙向陪伴」，降低中小企業投入永續轉型的門檻。

展望未來，國泰金控將持續深化永續採購制度，攜手價值鏈夥伴落實「BETTER TOGETHER 共創更好」精神，發揮金融核心職能與影響力，加速累積減碳動能，攜手產業邁向低碳永續的未來。